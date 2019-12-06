هبوط أسعار الطماطم بلحج يهدد الفلاحين بالافلاس

مع استمرار هبوط أسعار منتوج الطماطم بلحج أصبح هذا الوضع يهدد العديد من الفلاحين وملاك الأراضي الزراعية بالافلاس .

حيث تستمر هذه المعاناة منذ أغلق مصنع معجون الطماطم بالفيوش بمديرية تبن خلال حرب صيف 94م .بعد أن دمر وبشكل ممنهج أسوة بالمصانع الأخرى في الجنوب.

ونظرا لعدم وجود أسواق محلية في عواصم المديريات أو قنوات لتصريف منتجات الخضار والفواكه تتعرض المحاصيل لسياسة العرض والطلب وتحكم فئة قليلة من المحتكرين بأسعار هذه المنتجات ومنها منتوج الطماطم الذي أصبح لايغطي نفقات الإنتاج في معظم المواسم .

ومع هبوط الأسعار الحاد والمفاجئ الطماطم خلال هذا الموسم فإن ذلك يهدد الكثير من الأسر والين يعتمدون في حياتهم على الزراعة بالافلاس .

ونتيجة لهذا الوضع طالب العديد من الفلاحين وملاك الأراضي الزراعية من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بإعادة إصلاح مصنع معجون الطماطم بالفيوش والذي كان يستقبل منتوجهم سنويا .

كما طالبوا بإيجاد أسواق محلية وقنوات تصريف لمحاصيلهم تنظم هذه العملية وتنهي المضاربة بالأسعار وعدم الاحتكار .

بالإضافة إلى دعم المزارعين بالبذور وتسهيل عملية الإنتاج والري لهم وحمايتهم من التلاعب المستمر من قبل سماسرة الأسواق لضمان تسويق محاصيلهم الزراعية وحماية المستهلك ايضا.