هبوط اضطراري لطائرة ميسى في بروكسل بسبب عطل



كشفت تقارير صحفية أن طائرة خاصة مملوكة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة اضطرت للهبوط اضطراريا في مطار بروكسل بالعاصمة البلجيكية بسبب خطأ في الطائرة.







وقالت صحيفة “ذا صن” أن طائرة ميسي التي تصل قيمتها إلى 11 مليون جنيه إسترليني كانت تشق طريقها إلى تينيريفي في جزر الكناري وعانت خلال الرحلة من مشاكل واضطر قائدها إلى الهبوط اضطراريا في بلجيكا صباح اليوم الجمعة.







وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الواردة من Flight Aware أن الطائرة طارت من سان كارلوس دي باريلوتشي في الأرجنتين إلى مطار في ريسيفي بالبرازيل ، وهي رحلة تستغرق 5 ساعات و 51 دقيقة، ثم أقلعت من ريسيفي الليلة الماضية، حيث قامت برحلة إلى بروكسل ، وهبطت صباح اليوم.







وأشارت إلى أن آخر رحلات الطائرة قبل ذلك من الأرجنتين إلى بورت إليزابيث، جنوب أفريقيا وقامت بالعودة في عطلة نهاية الأسبوع يومي 21 و 22 مارس، ولا يوجد حاليا أي معلومات عن هوية من كان على متن الطائرة سواء ليونيل ميسي نجم برشلونة أو أي فرد من عائلته.







ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، قائمة أعلى نجوم كرة القدم، حصدا للدخول السنوية، بقيمة 131 مليون يورو، متفوقا على غريمه التقليدى، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي الذى يحصل على 118 مليون يورو سنويا.







وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، قائمة أعلى 10 نجوم دخلا فى العالم، قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى توقف جميع الأنشطة الرياضية، ومن ثم سيقلل حصد النجوم للدخول العالية فى السنوات المقبلة، فى ظل الأزمة الإقتصادية التى سوف يتسبب فيها هذا الفيروس.







يحتوى دخول هؤلاء النجوم، على قيمة الرواتب والمتغيرات التى يحصلون عليها من أنديتهم خلال الموسم، بالإضافة إلى عقود الرعاية من شركات الإعلانات.



