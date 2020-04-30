المشهد العربي
هبوط جديد في أسعار الريال
هبطت أسعار الريال في منتصف تداولات اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية والعربية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|680
|685
|AED
|درهم إماراتي
|181
|182
|SAR
|ريال سعودي
|180
|181
أسعار صرف الريال في حضرموت
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|680
|685
|AED
|درهم إماراتي
|181
|181.5
|SAR
|ريال سعودي
|180
|180.5
أسعار صرف الريال في صنعاء
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|601
|604
|AED
|درهم إماراتي
|159.3
|159.8
|SAR
|ريال سعودي
|158.3
|158.8
Advertisement