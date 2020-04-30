المشهد العربي

هبوط جديد في أسعار الريال

30 أبريل، 2020
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هبطت أسعار الريال في منتصف تداولات اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية والعربية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي680685
AEDدرهم إماراتي181182
SARريال سعودي180181

أسعار صرف الريال في حضرموت







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي680685
AEDدرهم إماراتي181181.5
SARريال سعودي180180.5

أسعار صرف الريال في صنعاء







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي601604
AEDدرهم إماراتي159.3159.8
SARريال سعودي158.3158.8

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أسعار الريال جديد في هبوط

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