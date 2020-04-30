هبوط جديد في أسعار الريال

هبطت أسعار الريال في منتصف تداولات اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية والعربية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 680 685

AED درهم إماراتي 181 182

SAR ريال سعودي 180 181







أسعار صرف الريال في حضرموت

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 680 685

AED درهم إماراتي 181 181.5

SAR ريال سعودي 180 180.5







أسعار صرف الريال في صنعاء