هجومان حوثيان على المشتركة في حيس

شنت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، مساء يوم الثلاثاء، هجومين على القوات المشتركة في مديرية حيس، بمحافظة الحديدة.

وخاضت القوات المشتركة، بحسب مصادر ميدانية، اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي الإرهابية، بجوار مثلث العدين.

وكسرت الهجوم الحوثي الإرهابي، وطردت عناصر المليشيا، بعد تكبيدها خسائر في الأرواح.

وقالت المصادر إن القوات المشتركة، تعاملت مع هجوم حوثي في بالقرب من قرية الحلة، شمال غرب حيس، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العناصر الإرهابية.

وتصدت القوات المشتركة، أمس الثلاثاء، لهجومين منفصلين لمليشيات الحوثي في الدريهمي وشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة .