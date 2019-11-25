التغيير نت

هجوم أسفر عن مقتل القيادي حوثي وتحرير مناطق جديدة تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 9 دقائق
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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، تحرير مناطق استراتيجية جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

 

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن قائد محور ازال العميد ياسر الحارثي، قوله إن “قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية شنت عملية هجوم واسعة على مناطق جديدة في مديرية باقم تمكنت من خلالها تحرير مناطق استراتيجية تسمى بالتباب “الحمر”.

 

وذكر أن الهجوم أسفر عن “مقتل القيادي المشرف على قطاع الحوثيين المدعو “ابو محمد الغولي” وعدد من مرافقيه”.

 

وأشار العميد الحارثي عن اختراق قوات الجيش الوطني لصفوف الحوثيين في المناطق الفاصلة بين مديريتي باقم والصفراء.

 

وأكد الحارثي، اعطاب آليات عسكرية تابعة للحوثين بعد استهدافها من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، واغتنام الجيش الوطني أسلحة خفيفة ومتوسطة.

 

وأكد العميد الحارثي ان الجيش الوطني مستمر في عملياته العسكرية ضد مليشيا الحوثي ودك جميع تحصيناتها حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من هذه الجماعة الارهابية المدعومة من ايران. حد وصفه.

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أسفر القيادي تفاصيل جديدة حوثي عن مقتل مناطق هجوم وتحرير
التغيير نت

التغيير نت

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