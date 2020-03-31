المشهد العربي

هجوم حوثي على التحيتا ينتهي بمحرقة للمليشيا

1 أبريل، 2020
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أوقعت القوات المشتركة، فجر اليوم الأربعاء، قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، خلال تسلل لعناصر الأخيرة في مديرية التحيتا.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية جنوب مديرية التحيتا، حاولت التسلل صوب خطوط التماس في منطقة الجبلية.

وأكد أن وحدات من القوات المشتركة تصدت ببسالة للمتسللين وأجبرتهم على الفرار تجاه خط زبيد.

وأشار المصدر إلى انه تم رصد حركة المتسللين من أحد مخابئهم شرق الجبلية وسرعان ما تم دكه بقصف مدفعي، وشوهدت السنة اللهب تتصاعد منه ماينبئ عن إحتوائه مخزن ذخائر ومؤن.

وشدد على رصد جميع تحركات المليشيات الحوثية، الأمر الذي يجعل من محاولاتها التسلل صوب المناطق المحررة مجرد محارق لعناصرها.

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التحيتا بمحرقة حوثي على للمليشيا هجوم ينتهي

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