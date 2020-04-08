هجوم مسلح على منزل شيخ قبلي بارز في العاصمة عدن

شن مسلحون مجهولون، فجر اليوم الأربعاء ، هجوما مسلحا على منزل شيخ قبلي بارز في العاصمة عدن .

وقالت مصادر محلية ان مسلحون مجهولون شنوا هجوما استخدموا فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة على منزل الشيخ مهدي العقربي شيخ مشائخ منطقة بئر أحمد بعدن والواقع في منطقة بئر أحمد .

ووفقا للمصادر فقد قدم المسلحين المجهولين على متن عددا من السيارات وقاموا بالهجوم المسلح على منزل الشيخ مهدي العقربي ، وتصدت لهم حراسة منزل الشيخ لتندلع اشتباكات عنيفة بين المسلحين المهاجمين المجهولين وحراسة منزل الشيخ الذين تمكنوا من التصدي لهم، ولم تعرف أسباب الهجوم.

وقدمت قوة عسكرية تابعة لأركان ألوية الدعم والاسناد العميد نبيل المشوشي قائد اللواء الثالث دعم وإسناد إلى منزل الشيخ مهدي لتفض الاشتباكات وتلاحق المهاجمين الذين لاذوا بالفرار جهة مزارع جعولة.

وبحسب معلومات أولية، لم تسفر الاشتباكات عن سقوط قتلى أو جرحى، وتضرر منزل الشيخ مهدي الذين أمطره المهاجمين بالرصاص والسيارات المتواجدة بالقرب من المنزل.

وعقب توقف الاشتباكات ودحر المهاجمين الذين لاذوا بالفرار حضرت عددا من القيادات الأمنية والعسكرية البارزة إلى منزل الشيخ مهدي العقربي أبرزهم القائد العام ألوية الدعم والاسناد القائد محسن الوالي والقائد عبدالعزيز العقربي وأركان ألوية الدعم والاسناد العميد نبيل المشوشي قائد اللواء الثالث دعم وإسناد وذلك للاطمئنان على الشيخ مهدي العقربي وافراده , وتعهد القيادات الحاضرة للشيخ مهدي العقربي بملاحقة الجناة المعتدين على منزله وضبطهم في القريب العاجل وإحالتهم للجهات المختصة لمعاقبتهم على ما اقترفوه ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يسعون لزعزعة أمن واستقرار العاصمة عدن .