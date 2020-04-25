هجوم واسع على مواقع مليشيا الحوثي وانهيارات متلاحقة وإسقاط مسيرة في البيضاء (تفاصيل)

قالت مصادر ميدانية، اليوم السبت، أن قوات الجيش اليمني شنت هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء.

وأوضحت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن أبطال الجيش شنوا هجوم واسع على مواقع المليشيا في مديرية ‎مكيراس، بعد وصول تعزيزات من قبل ألوية العمالقة.

وأشارت المصادر إلى تواصل المعارك العنيفة بين الطرفين في مواقع متفرقة شرقي مكيراس، وسط انهيارات متلاحقة للمليشيا الحوثية.

وبالتزامن مع الهجوم، أسقطت قوات الجيش المسنودين برجال القبائل، طائرة مسيرة للمليشيا في ذات المديرية.

ولفتت المصادر الى اندلاع اشتباكات عنيفة في جبهة ثرة بين الطرفين منذ أكثر من ساعتين بكافة الاسلحة بينها السلاح الثقيل.

وتزامن الهجوم مع هجوم مماثل شنه لواء الاماجد في جبهة مكيراس والذي يخوض معارك طاحنة مع المليشيا منذ أيام تمكن خلالها من تحرير عدة مناطق في المديرية.

وتكبدت المليشيا خلال المعارك عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصرها، علاوة على تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية.