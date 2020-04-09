هدنة الأسبوعين تبدأ بخطوة.. غريفيث يعلن الخطوة التالية وغوتيريش اشترطها “دون شروط”

@ المخا، نيوزيمن، أمجد قرشي:

السياسية

2020-04-10 00:51:47

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، العمل مع الأطراف لعقد اجتماع تكريسا لوقف إطلاق النار وتوجها نحو استئناف العملية السياسية وتحويل الهدنة المؤقتة، لمدة أسبوعين بداية من الخميس، إلى وقف دائم وشامل للقتال.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الطرفين “لمتابعة التزامهما بوقف الأعمال العدائية على الفور” واستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة.

وبدأت هدنة الأسبوعين يوم الخميس بخطوة غلب عليها الطابع الإعلامي والدعائي اللافت من خلال بيانات ترحيب وتأييد يمنية وخليجية وعربية.

اجتماع مشترك وعدة إجراءات

وفي بيان مستقل، ولقاء مع نائب الرئيس علي محسن الأحمر، عبر الفيديو، شدد غريفيث على مسارين: أهمية التقيد والتوقف الفوري للعمليات العدائية، والخطوات المقبلة بما يشمل اجتماع بين الأطراف لإحراز تقدم في الاتفاق على وقف إطلاق للنار يشمل عموم اليمن، وعدة إجراءات إنسانية واقتصادية، واستئناف العملية السياسية.

وقال غريفيث في بيان: “أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي لتمييزهم لحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة. يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل وتمضي قدمًا نحو تحقيق سلام شامل ومستدام.”

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مضيفا: “لا يزال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مستمرًا في وساطته بين الأطراف للوصول لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، والبدء في تنفيذ إجراءات إنسانية واقتصادية من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين بشكل ملموس، بالإضافة لاستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بصورة شاملة”.

وأمل المبعوث الأممي الخاص “أن يخلق إعلان وقف إطلاق النار من جانب التحالف بيئة مواتية لإبرام الأطراف لهذه الاتفاقات في المستقبل القريب”.

النائب: توجيهات الرئيس بالاستجابة

من جانبها نسبت وكالة الأنباء الرسمية سبأ إلى نائب الرئيس علي محسن الأحمر قوله، الخميس، “إن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم الخميس تمام الساعة ال12 ظهراً بالتوقيت المحلي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19). “وجدد التأكيد على موقف الشرعية الثابت في دعم الجهود الأممية المبذولة في تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية”.

لاستئناف المفاوضات دون شروط

ورحب أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، في بيان يوم الخميس “بإعلان المملكة العربية السعودية، نيابةً عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن. إنّ ذلك سيساعد في تعزيز الجهود نحو السلام وكذلك في تعزيز الاستجابة نحو وباء كوفيد-19”.

وقال البيان: “أدعو الآن الحكومة اليمنية وأنصار الله لمتابعة التزامهما بوقف الأعمال العدائية على الفور. كما أدعو الحكومة والحوثيين إلى الانخراط في مفاوضات يسيرها مبعوثي الخاص، مارتن غريفيث، بحسن نية ودون شروط مسبقة”.

مضيفا “الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يتفق الطرفان على آلية للحفاظ على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعلى تدابير بناء الثقة الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني، واستئناف عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة من أجل إنهاء النزاع”.