عدن 24

هدوء حذر يخيم على جبهات شمال وغرب الضالع

13 يناير، 2020
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شهدت جبهات القتال شمال وغرب محافظة الضالع هدوءاً حذراً، بعدما صدت القوات الجنوبية مؤخراً أكبر هجوم حوثي باتجاه جبهات الفاخر غرب مديرية قعطبة.
ونجحت القوات الجنوبية في إجبار المليشيات الحوثية على التقهقر وعودتها إلى مواقعها السابقة خلال محاولة عناصر حوثية اختراق دفاعات تبة عُثمان غرب مدينة الفاخر.
بدورها واصلت فرق نزع الألغام بالضالع عمليات مسح وتطهير مناطق تواجد الحوثيين السابقة من الألغام والعبوات الناسفة في بلدات شخب وسليم وباجة وقليعة غرب قعطبة وشمال غرب حجر.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي تحاول منذ أكثر من أسبوعين السيطرة على حبيل العبدي والتباب المطلة عليه في محيط مدينة الفاخر.

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