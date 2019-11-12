المشهد العربي

هدى العطاس: علم الجنوب رمز لنضال عظيم لشعب حي

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 31 دقيقة
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قالت الناشطة الحقوقية والكاتبة الصحفية هدى العطاس، اليوم، إن علم الجنوب ليس مجرد رمزًا لدولة، بل رمز نضال عظيم لشعب حي.

وكتبت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ليس مجرد رمزًا لدولة أهدر دمها، بل رمز نضال عظيم لشعب حي. ليس قماش، بل كائن حي تتغذى شرايينه من دم الشهداء”.

وأضافت: “ليس راية صامتة، بل لسان فصيح يكفي حمله وإن لم اتكلم ليعرف العالم مظلمة شعبي وقضيته”.

وأوضحت: “ليس ألوان مطبوعة بل تطلعات شعب يضحي بالغالي لرسم ألوان انعتاق أرضه ووطنه”.

وكان ناشطون دشنوا هاشتاجًا حمل اسم “علم الجنوب خط أحمر”، وذلك للإعراب عن تقديرهم للعلم الجنوبي ورفضهم إنزاله من أي مؤسسة في العاصمة عدن.

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المشهد العربي

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