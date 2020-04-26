كريتر سكاي

هذا موقفي من بيان المجلس الانتقالي الجنوبي

26 أبريل، 2020
0

(كريتر سكاي):خاص

اعلن اللواء ركن صالح البكري وكيل أول محافظة لحج 
عن تأييده لبيان المجلس لانتقالي بالقول في الأتجاه الصحيح.

وقال البكري لكريتر سكاي  اتى في التوقيت المناسب لأنتشال البلاد من الحالة السيئة والمزرية التي يعانيها المواطنين ابناء المحافظات الجنوبية  من قبل حكومة الشر والذل والعار ..

واضاف أن هذا القرار هو القرار الصائب لنقل البلد من ماهي فيه وأيصال سفينة الوطن الى بر الأمان.لافتا نبارك تلك الخطوات الجبارة كمرحلة اولية لبقية المراحل القادمة.

واختتم قائلا ندعو جميع ابناء شعبنا الجنوبي العظيم لدعم هذة الخطوه والعمل على تطبيع وتنفيذ قرار سيدي الرئيس القائد / عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الأنتقالي الجنوبي القائد العام للجيش والأمن الجنوبي .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الانتقالي الجنوبي المجلس بيان من موقفي هذا

إقرا أيضا

Photo of الحزام الامني بلودر يؤيد بيان المجلس الانتقالي ويبارك كل الخطوات الشجاعة

الحزام الامني بلودر يؤيد بيان المجلس الانتقالي ويبارك كل الخطوات الشجاعة

26 أبريل، 2020
Photo of بيان المجلس الانتقالي انقلاب على الشرعية واتفاق الرياض

بيان المجلس الانتقالي انقلاب على الشرعية واتفاق الرياض

26 أبريل، 2020
Photo of حضرموت تحدد موقفها من بيان المجلس الانتقالي الجنوبي (وثيقة)

حضرموت تحدد موقفها من بيان المجلس الانتقالي الجنوبي (وثيقة)

26 أبريل، 2020
Photo of السلطة المحلية بالمهرة ترفض بيان ما يسمى الانتقالي وتؤكد تمسكها بشرعية الرئيس هادي

السلطة المحلية بالمهرة ترفض بيان ما يسمى الانتقالي وتؤكد تمسكها بشرعية الرئيس هادي

26 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق