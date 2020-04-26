هذا موقفي من بيان المجلس الانتقالي الجنوبي

اعلن اللواء ركن صالح البكري وكيل أول محافظة لحج

عن تأييده لبيان المجلس لانتقالي بالقول في الأتجاه الصحيح.

وقال البكري لكريتر سكاي اتى في التوقيت المناسب لأنتشال البلاد من الحالة السيئة والمزرية التي يعانيها المواطنين ابناء المحافظات الجنوبية من قبل حكومة الشر والذل والعار ..

واضاف أن هذا القرار هو القرار الصائب لنقل البلد من ماهي فيه وأيصال سفينة الوطن الى بر الأمان.لافتا نبارك تلك الخطوات الجبارة كمرحلة اولية لبقية المراحل القادمة.

واختتم قائلا ندعو جميع ابناء شعبنا الجنوبي العظيم لدعم هذة الخطوه والعمل على تطبيع وتنفيذ قرار سيدي الرئيس القائد / عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الأنتقالي الجنوبي القائد العام للجيش والأمن الجنوبي .