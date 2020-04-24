هذه رسالتي لرئيس الجمهورية بسبب الكارثة في عدن

قال العقيد فضل الجحافي مساعد مدير أمن عدن لشؤون المناطق لكريتر سكاي رسالتي أوجهها إلى فخامة رئيس الجمهورية لإنقاذ الشعب من المسؤولين الفاسدين ومحاسبتهم.لافتا ان الكارثة الكبرى ان القيادة السياسية صرفت مليار للمحافظ لمعالجة الأضرار التي سببتها الأمطار في الشهر الماضي ولم يستلم اي مواطن منه ريال تعويض لازال في جعبة المحافظ وينفي استلامها أمام نائب رئيس الوزراء بينما ممثل المالية يدحض مانفاه المحافظ ويؤكد أن المبلغ أودع في حساب المحافظة.

وواصل قائلا تكرر مرة اخرى صرف مليار ريال للمحافظ الذي سيستحوذ عليها مثل المليار السابق والشعب له الله.مردفاً رئيس الحكومة ماقصر يعلن عدن محافظة منكوبة لأجل استغلال معاناة الشعب لاستلام المساعدات والمعونات ولهفها إلى جيوبهم وهكذا دواليك.

ولفت بالقول بصراحة الكارثة التي حصلت في عدن بسبب المنخفض الجوي التي كانت نتيجتها سقوط وفيات في أكثر مديرية فضحت مدى فساد السلطه المحلية في المحافظة والمديريات.

وتابع قائلا حيث كانت الأضرار فادحة على هذا الشعب المكافح الصابر وأظهر مدى غياب المسؤولين في المديريات عديمين الضمير وفسادهم واستهتارهم في واجباتهم المطلوبة تجاه شعبهم.

واختتم بينما في الظروف العادية تجدهم يتحفونا بالصور وهم يتجولوا في الشوارع أو يتناولوا المأكولات في المطاعم السياحية اويستعرضوا بسياراتهم الفارهة.