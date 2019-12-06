التغيير نت

هزيمة محتملة . قيادي مؤتمري يدعو الاحزاب الى هذا الامر

6 ديسمبر، 2019
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عا قيادي رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام، الخميس، إلى تحالف وطني بين حزبه وحزب التجمع اليمني للإصلاح لإنقاذ اليمن من ما وصفه بـ”هزيمة محتملة”.

وقال النائب الأول للمؤتمر ومستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، إن “الواجب الوطني يفرض علينا تلبية كل دعوة مخلصة من شأنها دعم جهود تعزيز وتمتين عرى التضامن الوطني لإنقاذ بلادنا من هزيمة محتملة، ودمار هائل أسبابه واضحة، وتقسيم يدبر ويخطط له بعناد في السر والعلن”. 

 

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر: لقد قسمتنا المصالح الدنيا المؤقتة في السنوات الماضية، فهزمنا أنفسنا، وهزمنا قيمنا النبيلة معنا، وألحقنا ببلدنا أضراراً جسيمة.

وأردف قائلاً: حان الوقت لأن نصحح مواقفنا ونرتقي بنضالنا وطموحاتنا نحو غايات ومصالح بلدنا الكبرى. أدعو لتحالف وطني يكون في أساسه حزبا المؤتمر والإصلاح، وكل أحزاب الجمهورية والوحدة والديمقراطية، وحدة رسمنا معالمها وخطوطها العريضة في مخرجات الحوار الوطني.

وتابع بن دغر: ليس هناك تحالف حقيقي يقف في الفراغ.هذه قضايانا الكبرى الملحة اليوم، لنتوحد قبل فوات الأوان، ولنحشد الجماهير حول هذه الأهداف.

وجاءت دعوة بن دغر بعد أيام من ترحيب نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح عدنان العديني، بالدعوات التي تدعو للمصالحة بين حزب الإصلاح والمؤتمر.

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