هطول أمطار غزيرة مصحوبة بكرات ثلجية على محافظة صنعاء

هطلت اليوم الثلاثاء أمطار غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بـ”حبّات البَرَد” ورياح شديدة على العاصمة صنعاء واستمرت لساعات.

وقد أدت هذه الأمطار إلى قطع حركة السيارات والمارة وسط المدينة، بالإضافة إلى جريان سيول كبيرة في الشوارع والجسور.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية، محذراً من أنها قد تكون أكثر غزارة من اليومين الماضيين.

وقال المركز في نشرة تحذيرية صباح اليوم، إن المعطيات التنبؤية والرصدية، تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، حيث يتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات من البَرَد، وقد تكون أكثر غزارة من اليومين الماضيين.

وذكر المركز أن الأمطار ستهطل خصوصاً على المرتفعات الجبلية الغربية من لحج جنوباً إلى صعدة شمالاً، وتمتد شرقاً إلى الصحاري والهضاب الداخلية وكذلك على السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين في تلك المناطق من هطول الأمطار الغزيرة ومن تدفق السيول في الشعاب والوديان وكذلك من العواصف الرعدية والرياح الشديدة ، داعياً إلى عدم العبور في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأشار المركز إلى أن أمطاراً بعضها كانت غزيرة هطلت يوم الإثنين على العديد من المحافظات ما أدى إلى تدفق السيول في الشعاب والوديان.

وأمس الإثنين غمرت سيول الأمطار المتدفقة من عدة مناطق في مديرية خولان، وتحديداً وادي الأجبار، شوارع وأحياء في صنعاء لأكثر من خمس ساعات.

وجرفت السيول المتدفقة شخصين في مديرية السبعين، وكادت أن تتسبب في غرق اسرة كأملة بحارة البطحاء حي القلفان”.(الشخصين طفل وصاحب سرويس حاول انقاذه بحسب ما تداوله ناشطين على مواقع التواصل).

السيول تسببت بأضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة وغمرت بعض المحلات التجارية، وجرفت بعض من بسطات الباعة والمتجولين في شوارع صنعاء.

وفي نفس السياق انهار منزل مكون من ثلاثة ادوار بحارة الذهب بمديرية صنعاء القديمة جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة لساعات طويلة وتدفق السيول القادمة من خولان على صنعاء.

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