هطول امطار تتسبب بقطع التيار الكهربائي عن عدد من احياء صبر والوهط في لحج

أدى هطول الأمطارالغزيرة على مديرية تبن ظهر اليوم إلى انقطاع الكهرباء عن أحياء عديدة بصبر والوهط .على الرغم من محاولة تشغيلها عصر اليوم إلا إن مياة الأمطار الذي تسببت في حدوث أعطال اعاق إعادتها .

حيث لاتزال أحياء سكنية بأكملها في صبر بتبن بالإضافة إلى منطقة الوهط تعيش في ظلام دامس .

وقال بعض الأهالي أن الأمطار أحدثت خلل في الفيوزات أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن هذه الأحياء .

هذا الى جانب قدم الشبكات والخطوط الذي تنتشر بين أعمدة الكهرباء والذي هي بحاجة إلى صيانة مستمرة واستبدال الأسلاك المتهالكة في الحارات وخطوط الضغط العالي .وتتسبب في معظم الأحيان إلى وقوع التماس كهربائي ينجم عنة احتراق الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمواطنين لأكثر من مرة على الرغم من البلاغات المتكررة .

وطالب الأهالي مؤسسة الكهرباء بلحج إلى إنزال فرق الصيانة الدورية لتفقد الخطوط الرئيسية والفرعية ومعالجة أي اختلالات في منظومة الكهرباء والحفاظ عليها بشكل مستمر .

وقال بلسم الشاطري مواطن بصبر ان انفجار مفاتيح محول 48 ينذر باستمرار الانطفاء لمده لايمكن تحديدها الا في حاله تحرك جاد ومسئول من قبل المواطنيين في صبر والوهط كافه والضغط ع السلطه المحليه وموسسه الكهرباء لعمل حل للمشكله التي قد تكلف مايقارب 5مليون حسب كلام اصحاب الكهرباء