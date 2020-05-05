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هطول امطار غزيرة في مديرية الازارق أدت الى تجريف الاراضي الزراعية والطرقات

5 مايو، 2020
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هطول امطار غزيرة في مديرية الازارق أدت الى تجريف الاراضي الزراعية والطرقات

شهدت مديرية الازارق بعد ظهر يوم أمس الاثنين هطول امطار غزيرة وهطلت الامطار في وديان بعض مناطق مديرية الازارق دامت لأكثر من ساعة ونصف ..
تركزت الامطار بشكل كبير في مناطق عباب والقفله والجبال التي تحيطها لتتدفق سيول كبيره جدآ من الجبال والمرتفعات المطلة على الاراضي الزراعية ومنازل المواطنين .
وأدت السيول الكبيره إلى تعطيل الطرقات وجرف عدد من ممتلكات المواطنين وأراضيهم الصالحة للزراعة كما فقد عدد من المواطنين عدد كبير من المواشي الحيوانية (الاغنام ) كما تضررت عدد من منازل المواطنين الواقعة أسفل مرتفع حبيل الجميمه بمنطقة عباب والقفله .
ومن جهه اخرى ناشد اهالي المنطقة السلطات المحلية بمحافظة الضالع والمنظمات الدولية لسرعة إغاثة المنطقة وإعادة ماخلفته السيول من اضرار بالاراضي الزارعية والطرقات فالمواطن يعتمد اعتماد كلي على ما تجود به اراضيهم الزراعية والتي تعطلت ولحقت بها اضرار كبيره جراء هطول الأمطار وتدفق السيول يوم أمس ..

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أدت الاراضي الازارق الزراعية الى امطار تجريف غزيرة في مديرية هطول والطرقات

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