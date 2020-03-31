هكذا استعادت قوات الشرعية معسكر اللبنات في الجوف

اكدت مصادر ميدانية تمكن الجيش اليمني مسنود برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي, استعادة معسكر اللبنات ومناطق عدة محيطة بها في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وأفادت المصادر أن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل نفذت عملية نوعية وآخر كمينا محكما على مجاميع وعناصر ميلشيا الحوثي المتمردة داخل ومحيط معسكر اللبنات شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وذكرت المصادر أن العملية والكمين أسفر عن سقوط أكثر من 200 عنصرا حوثيا بين قتلى وجرحى وأسرى وفرار العشرات باتجاه مدينة الحزم.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية استحوذت على كميات كبيرة من الأطقم والآليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والذخائر المتنوعة خلفتها ميلشيا الحوثي المتمردة بعد فرار عناصرها.

وأوضحت المصادر أن العملية صاحبها غطاء جوي مكثف وغير مسبوق لمقاتلات التحالف العربي, تركزت على تعزيزات وتحركات ميلشيا الحوثي المتمردة, مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

من جانبه قال المراسل الحربي محمد العرب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “لا يوجد خيانة في معركة اللبنات اليوم وعلى مسؤوليتي ومن أعلى سلطة بالتحالف والشرعية”.

وأضاف: “ما حصل التفاف خاطف وعدم تنسيق وانتهى الامر وتم تصحيح الخطأ وعادت الامور لنصابها”.

وختم بقوله: “اتقوا الله في اليمن لا تتبادلوا الاتهامات انتم بلد الحكمة والإيمان لا أتصور ولا اتخيل ان يماني عقيدته سليمة يخون”.

وكان قد سيطر الحوثيون ليل قبل امس على معسكر اللبنات وفي الصباح وصل عدد كثير من مقاتليهم ، حيث شن الطيران غارات مكثفة عزلت الحوثيين في المعسكر وتم الاطباق على جميع المقاتلين الحوثيين في اللبنات استسلم من استسلم وقتل من قتل.