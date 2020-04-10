هكذا استقبل المواطنون إعلان أول إصابة بكورونا؟

استيقظ المواطنون اليوم بعموم ارجاء الوطن صباح اليوم الجمعة على إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، سجلت بمديرية الشحر في محافظة حضرموت.

ومع أن دخول كورونا لليمن كان غير مستبعد، بعدما اجتاح أكثر من مئتي دول حول العالم، إلا أن اليمنيين، تفاجأوا بتسجيل الإصابة الأولى في حضرموت، بعدما أعلنت الحكومة والسلطات المحلية مبكرا عدة إجراءات لتفادي الوباء.

وبدأ بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين مبكرا تداول الخبر وتفاصيل مختلفة عن الحالة الجديدة، فيما ركز آخرون على تقديم النصائح الوقائية لتفادي انتشار كورونا في محافظات البلاد.

وعلق مغرد يسمي نفسه سلطان الرؤساء، على الإصابة رقم واحد في اليمن بالقول: ”يوم كئيب وسيئ جداً، اليمن تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بمحافظة حضرموت“.

وقالت الناشطة سمر اليافعي: ”في الوقت الذي أشعر فيه بالحزن لسماع أول حالة لفيروس كورونا في اليمن، فإنني على ثقة أن المسؤولين في حضرموت، قادرون على احتواء هذه الأزمة من بقية البلاد، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة..“.

وطالب ياسر علي محمد بالتركيز على محاربة الوباء، وكتب ”الآن ليس وقت الاتهامات من المسبب والمتهاون لدخول كورونا إلى اليمن حصلت ووقع الفاس بالرأس وقدر الله ماشاء فعل، الآن وقت العمل الجاد والاجتهاد للوقوف بكل جهد لمنع الانتشار، دع الانتقادات لوقتها، كورونا لا يرحم ولا يفرق يجب أن نتكاتف ونتعاون لمنع انتشاره في اليمن“.

وفي نفس السياق المطالب ببذل جهود جادة لمواجهة كورونا، علق نبيل النمر بالقول: ”حان وقت دور الناشطين والشخصيات الاجتماعية بالنزول للشارع العام وتوعية الناس وبث روح الطمأنينة وترتيب سير المعيشة اليومية وفي بث استقرار الأمن العام ومساعدة قوات الأمن، فالقوة لاتنفع مع الشعب اليمني بقدر الكلمة الطيبة“.

ولم يخل تفاعل اليمنيين مع تسجيل الإصابة الأولى من تعليقات ساخرة؛ حيث كتب ناشط يدعى نشوان ساكت: ”بعد اكتشاف أول حالة كورونا في حضرموت بدأنا نقرأ العديد من الروايات حول كيفية وصول كورونا الى الشحر، طبعا اليمنيين مايقصروا في هذه الأحداث دعونا نشاهد مسلسل كورونا اليمني“.

وكتب آخر ساخرا ومشككا: ”ظهور ارخميدس في الجنوب، فجأه يمتلئ النت بعبارة ( وجدتها وجدتها) الشهيره للعالم ارخميدس، وماذا وجد الارخميدسيون الجنوبيين (اول حالة كورونا) في الشحر بالمكلا، طيب استنوا شويه، طيب نتأكد، الله يسامحكم، كأن القيامه قامت، وحتى ولو صح فلنتعامل معها كما ينبغي وليس بتخويف الناس، ارحمونا“.