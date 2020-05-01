هكذا تتعمد مليشيا الحوثي الى افساد صيام المواطنين

كشف تقرير صادر اليوم عن مركز المنبر اليمني للدراسات والإعلام كيف تفسد مليشيا الحوثي حياة الناس في رمضان وتكدر عليها صفو عيشهم من خلال اختلاق الازمات الخانقة.

وبحسب التقرير الذي نشره المركز وتحصل محرر عدن تايم على نسخه منه والمنشور تحت تحت عنوان “رمضان في مرمى القتلة ” قال إن مليشيا الحوثي كل سنة تفسد على المواطنين صومهم من خلال صناعة أزمات خانقة فارضة بصنيعها عليهم -أي المواطنين -معاناة بالغة وغياب تام للخدمات وازمات خانقة.

وأشار التقرير إلى أنه من بين الازمات الخانقة التي تفرضها مليشيا الحوثي أزمة في غاز الطهي، وارتفاع جنوني في أسعاره، يرافق ذلك ارتفاع لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في رمضان بشكل خاص، بالإضافة إلى فرض جبايات على التجار والمحلات ونهب مواردهم محدثة بصنيعها تلك انتعاش لأسواق السوداء.

كما وثق التقرير اعمال نهب للمساعدات والإغاثة، وقتل وسف لدماء المواطنين، بالإضافة إلى ما تقوم به من تشويه للحياة هناك بالطقوس الطائفية التي تفرضهم عليهم

ويجدر الإشارة إلى أن المركز يعد أحد المركز اليمنية المحلية التي تعني برصد الأحداث الخاصة المعنية بخطر مليشيا الحوثي.