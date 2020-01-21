المشهد اليمني

هكذا رد قائد التحالف العربي بعدن على أمهات المعتقلين بشأن مصير أبنائهنّ

21 يناير، 2020
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المشهد اليمني

التقى قائد التحالف العربي في عدن العميد ركن طيار مجاهد العتيبي ، اليوم الثلاثاء ، عدد من أمهات المختطفين بالعاصمة المؤقتة عدن..
وخلال اللقاء اوضح العتيبي أنه لا يوجد أي مخفي أو مختطف في مقر التحالف منذ استلام مهامه فيه.
وقال العتيبي أن التحالف لا علم له بأي مخفي في مكان آخر بعدن، مؤكدا استمرار البحث عن مكان تواجد المخفيين وكشف مصيرهم.
وكانت رابطة الأمهات قد نظمت وقفة احتجاجية أمام صباح الثلاثاء أمام مقر التحالف بعدن لمطالبة قيادة التحالف بالكشف عن مصير المخفيين قسراً.

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أبنائهن أمهات التحالف العربي المعتقلين بشأن بعدن رد على قائد مصير هكذا

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