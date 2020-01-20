ابابيل نت

هكذا علق "طارق صالح" عقب الهجوم الحوثي على مسجدا بمأرب

20 يناير، 2020
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أعرب قائد المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، الأحد، عن خالص تعازيه لذوي وأهالي الشهداء الذين ارتقوا في مأرب بهجوم عدواني حوثي.  
 
وقال قائد المقاومة الوطنية في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ” كارثة أليمة تهز كيان كل يمنيٍ حرٍ يشاهد أبناء وطنه وهم يُذبحون بصواريخ إيران”.  
 
وأضاف العميد طارق صالح ” تعازينا الحارة لشهداء مأرب العزيزة؛ شهداء الوحشية الحوثية ضد اليمنيين”.  
 
وتابع قائد المقاومة الوطنية في سياق تغريدته قائلاً “إنها جريمة تثبت ما نقوله كل يوم: الحوثي هو عدو اليمنيين جميعاً”. 
 
 وكانت مليشيا الحوثي الكهنوتية شنت قصفًا صاروخيًا على معسكر الميل في مأرب أثناء أداء الجنود لصلاة المغرب، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 جنديا وإصابة أكثر من 150 آخرين في حصيلة غير نهائية. 
 
 واتهمت وزارة الدفاع وهيئة  الاركان في مأرب مليشيا الحوثي بشن الهجوم السافر، الذي قالت إنه يأتي في سبيل المساعي الكهنوتية للانتقام للإرهابي الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل بغارة أمريكية على مطار بغداد.

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