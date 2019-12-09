هكذا نصبت القوات الجنوبية كمائن الموت للحوثيين .. تفاصيل موقف الاثنين العسكري بالضالع

الضالع (المندب نيوز) خاص

واصلت قوات ألوية المقاومة الجنوبية ووحدات القوات المشتركة المرابطة في جبهات شمال وغربي محافظة الضالع تحقيق انتصاراتها العسكرية الاستراتيجية في ظل تقهقر غير مسبوق وانهيارات واسعة في صفوف مسلحي الإنقلاب الحوثي .

وفي تفاصيل وأحداث الموقف العسكري ليومنا هذا الإثنين 9 ديسمبر فقد شنت قوات اللواء الثاني مقاومة المرابطة في جبهة مريس قصفا عنيفا على مواقع تمركز مسلحي الحوثي في بلدتي القهرة ويعيس شمالي بلدة مريس .

وأشار مصدر عسكري في اللواء الثاني مقاومة : ان قصف قوات اللواء ظهر اليوم تزامن مع محاولات حوثية باستحداث مواقع جديدة في محيط جبل وينان الإستراتيجي الذي تسيطر عليه قوات اللواء منذ أشهر .

وبحسب العقيد “محمود البتول” فقد خيم الهدوء الحذر في جبهة الأزارق جنوب غربي الضالع، وهي الجبهة المحادة لمديرية ماوية في تعز والتي تتمركز فيها قوات اللواء الخامس مقاومة .

هذا وكان الهدوء الحذر أيضا متسيدا على تفاصيل الموقف العسكري في عددا من جبهات شمال وغربي الضالع ليومنا هذا الأثنين أهمها : جبهة باب غلق، جبهة الفاخر، جبهة الجب، جبهة بتار، وهي نقاط محورية تدور في رحاها المعارك بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي منذ ما بعد معركة الثامن من أكتوبر الماضي .

وفي تصريح مقتضب للقيادي في المقاومة الجنوبية “مروان العشوي” الذي من دوره أشار عن مواجهات متقطعة بين قواته والمليشيات اليوم، منوها الى وجود معلومات استخباراتية أولية عن وصول تعزيزات حوثية جديدة الى مناطق رهادة وحبيل عبيد وبلاد الحيقي، مؤكدا أيضا جهوزية القوات الجنوبية هناك لصد أي هجوم محتمل .

الى ذلك كشف مصدر قيادي رفيع المستوى في تصريح خاص للمركز الإعلامي لألوية المقاومة الجنوبية تفاصيل حصرية عن معارك الأيام الأخيرة بالضالع قائلا : خلال الأيام الماضية تمكنت قواتنا الجنوبية المرابطة بجبهات الضالع من نصب مصائد الموت للحوثيين وذلك من خلال تنفيذ عددا من العمليات العسكرية النوعية عبر وحدات المدفعية وفرق القناصة بعد رصد ميداني واستخباراتي دقيق .

وأضاف أيضا : كان للعمليات النوعية التي نفذتها القوات الجنوبية بالغ الأثر في تكبيد المليشيات الإيرانية خسائر بشرية ومادية جسيمة وتدمير عددا من الآليات الحربية والعيارات النارية .

يجدر بالذكر أن معارك الضالع تدخل شهرها الثامن في ظل انتصارات كبيرة وتفوق ميداني نوعي لصالح القوات الجنوبية في مختلف الجبهات والمواقع .