هلاك 7 من عناصر الحوثيين في عملية هجوم على المشتركة في الحديدة.. فيديو وصور

لقي سبعة من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وجرح آخرون اثناء محاولة تسلل أحبطتها القوات المشتركة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا بعد عملية رصد دقيقة لتحركات العناصر الحوثية ونيرانها التي أطلقتها باتجاه مواقع القوات المشتركة تمهيدا لعملية التسلل.

وقال مصدر في الاعلام العسكري إن القوات المشتركة في الساحل الغربي رصدت تحركات مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا قبيل مطلع فجر أمس كما رصدت مواقع الاسناد التي اعدتها لهذه العملية.

مشيرا إلى أنه وبمجرد أن بدأت عناصر المليشيات بإطلاق نيران الإسناد وتنفيذ عملية التسلل تعامل أبطال القوات المشتركة معها باحترافية وأحبطوا عملية التسلل كما استهدفوا جميع عناصر الإسناد الحوثية.

وأوضح المصدر أن مجموعة الاسناد التابعة للمليشيات تموضعت في موقع يطلق عليه (خندق الثعبان) لكن تحركاتها كانت مرصودة وتم استهداف معظم عناصرها، وأن من بين العناصر التي تم استهدافها، قناصان وحامل (آر بي جي) وعناصر مشاة يحملون بنادق كلاشينكوف بينما تم استهداف مجموعة من المتسللين قبل أن تلوذ بقية المجموعتين بالفرار.

وبهذا الخصوص أكد مصدر عسكري أن المقاومة المشتركة ملتزمة بوقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة التي تحث على المزيد من ضبط النفس، ولكنها لن تقف مكتوفة الايدي. مشيرا إلى أن جميع تحركات المليشيات الحوثية الكهنوتية مرصودة بدقة وعلى مدار الساعة، وإنها على استعداد تام للتعامل معها بقوة.

هذا ووزع الاعلام العسكري للقوات المشتركة مشاهد توضح مشاهد من عملية رصد اعتداءات للعناصر الحوثية وعمليات قنص استهدفت مواقع القوات المشتركة، وتكشف المشاهد كيفية تعامل ابطال القوات المشتركة بقوة معها بقوة وحزم.