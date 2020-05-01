هلال الإمارات” يسلم أدوية نوعية لمؤسسة أمراض القلب الخيرية في المكلا بحضرموت

في إطار برنامج الاستجابة الطارئة من قبل دولة الإمارات ضمن الخطة الشاملة لدعم القطاع الصحي في اليمن، سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم أمس الإربعاء، أدوية نوعية من (سلفات البروتامين) لمؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا، والذي يستخدم كعلاج حيوي واساسي لجراحة القلب ويستخدم في عمليات القلب المفتوح.

وقال “حميد راشد الشامسي” ممثل الهيئة بحضرموت، إلى إن هيئة الهلال الأحمر تلقت في الايام الماضية نداء استغاثة من مؤسسة امراض القلب الخيرية عن قرب نفاذ الأدوية الخاصه بجراحة القلب في مركز نبض الحياة بالمكلا، مؤكدا أن الهيئة استجابت بسرعة حيث تم التجاوب وإيصال الكميات والأصناف المطلوبة.

ولفت “الشامسي” إلى أن دولة الإمارات تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، موضحا أنها لا تألوا جهدا في سبيل تقديم الدعم الطبي والخدمات العلاجية ضمن دورها الإنساني والإغاثي للمواطنين في حضرموت وفي اليمن عموما.

من جانبه جدد رئيس مؤسسة امراض القلب الخيرية الاستاذ محمد عوض باشعيب ، شكرة وتقديرة لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي لمركز نبض الحياة وتجاوبها السريع في توفير هذه العلاج، مشيرا إلى اهمية هذه الدواء (سلفات البروتامين) لتعديل جرعة الهيبارين والذي يستخدم اثناء العمليات لمنع تخثر الدم وهو علاج ضروري وحيوي لعمليات القلب، حتى يستطيع ان يواصل مركز نبض الحياة خدماته العلاجية للمرضى.

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