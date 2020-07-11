نيوز يمن

هلال الإمارات يقدم مساعدات غذائية ل2500 نازح بالخوخة

11 يوليو، 2020
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@ الخوخة، نيوزيمن:
الحديدة

2020-07-11 19:17:23

قدم الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات غذائية للأسر النازحة والمقيمة في أحواش فاعلي الخير بمدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة.

وتم توزيع 300 سلة غذائية متكاملة يستفيد منها 2100 نسمة يعانون من انعدام سبل العيش بسبب نزوحهم من قراهم التى تسيطر عليها مليشيات الحوثي.

ويأتي هذا الدعم ضمن خطة المساعدات للنصف الثاني من العام 2020 التى تم تدشينها خلال الأسبوع المنصرم بقرية الوعرة، بهدف رفع معاناة المواطنين المحتاجين والنازحين والأسر المتعففة وأبناء الشهداء واليتامى وغيرهم من ذوي الاستحقاق.

وقالت فتحية المعمري، مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، إن الهلال الاحمر الاماراتي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة ويحرص على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها ابناء الساحل.

وأكدت “المعمري” على التجاوب السريع للنداءات الإنسانية التي تلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من سكان المناطق والقرى المحتاجة والنازحين، وعلى إثرها تسير هيئة الهلال هذه القوافل الإغاثية التي ستخفف من معاناة الأهالي وتحسن حياتهم المعيشية.

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