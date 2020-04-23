هلال الإمارات يوزع 700 كرتون تمر شرق حضرموت



علي الجفري – تصوير: محيي الدين سالم

استمرارا للجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع التمور على أهالي محافظة حضرموت وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الشأن وزع فريق الهيئة اليوم عدد 700 كرتون من التمور على الأسر المحتاجة في الأحياء السكنية بمديريتي الديس الشرقية والريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت وإيصالها إلى منازلهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأعرب المستفيدون من المكرمة عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه أللفتة الكريمة التي تستمر دولة الإمارات في تقديمها كل عام، وتلمسهم لاحتياج المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم، كما قدموا الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإغاثية المبذولة بالمحافظة.