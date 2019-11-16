4 مايو

هلال الامارات ينظم العرس الجماعي الخامس بالمخا

4 مايو 4 مايو منذ 6 دقائق
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اخبار وتقارير


السبت – 16 نوفمبر 2019 – الساعة 05:12 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، العرس الجماعي الخامس في مديرية المخا بالساحل الغربي.
ويأتي العرس في إطار الجهود التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها لدعم استقرار الشباب، وتحقيق حلمه في الحياة والعيش الكريم.
واشتمل العرس على 200 زيجة بحضور ممثل هيئة الهلال الأحمر في الساحل الغربي الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك.
وأوضح الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي محمد عتيق الفلاحي، أن مبادرة دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز النسيج الاجتماعي وتمتين الروابط العائلية، وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
بدورهم عبر العرسان عن سعادتهم البالغة بتحقيق حلمهم في الاستقرار والحياة الكريمة، ولم شملهم عبر هذه الزيجات المباركة التي تؤسس لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم.

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