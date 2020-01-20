هلال الامارات يوزع مساعدات على أهالي الريدة وقصيعر بحضرموت

4 مايو / خاص

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات غذائية جديدة على أهالي مدينة الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت.

وأعرب صالح العمقي، مدير عام مديرية الريدة وقصيعر، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها لوقفتهم الأخوية إلى جانب أهالي محافظة حضرموت.

وعبر الأهالي عن سعادتهم بهذه الحملة الإغاثية التي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي مع بداية العام الجديد والتي ستخفف من معاناتهم، مؤكدين شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية.