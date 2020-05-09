عدن تايم

هلال الامارات يوزع 360 وجبة إفطار للنازحين في الساحل الغربي

9 مايو، 2020
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في إطار الأعمال الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات من خلال مشروع توزيع إفطار الصائم للنازحين في الساحل الغربي .

واستهدفت هيئة الهلال بهذا المشروع اليومي مخيم الوعرة للنازحين الكائن في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، بتوزيع أكثر من 360 وجبة إفطار على النازحين في المخيم وللأسر الأشد فقراً .

النازحين بدورهم أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولذراعها الإنساني ” هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ” على المساعدات الإنسانية التي تقدمها للنازحين في المخيمات، وعلى الجهود المبذولة في مختلف المجالات .

ويأتي مشروع إفطار صائم الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للنازحين في المخيمات وللأسر الأشد فقراً، للسنة الثالثة على التوالي والذي يتصدر قائمة الإهتمامات الإنسانية الإماراتية في الساحل الغربي .

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