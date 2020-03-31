هل أُصيب جندي سعودي بالعاصمة عدن بفيروس كورونا..؟

أوضح قائد التحالف العربي في عدن ووكيل وزارة الصحة حقيقة إصابة جندي سعودي في العاصمة عدن بفيروس كورونا.وقال مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة عميد ركن/ علي منصور الوليدي: ان العميد الركن مجاهد العتيبي قائد قوات التحالف العربي عدن، أوضح أن الجندي السعودي هو من القوة السعودية المتواجدة في عدن منذ فترة قديمة ولم يأت من المملكة كما روجت الاشاعات لذلك.واكد ان الجندي تعرض لوعكة صحية نقل على اثرها الي احد المستشفيات في عدن وخضع للعلاح الطبي نتيجة ارتفاع حرارة جسمه وتشرف على علاجه قيادة وزارة الصحة العامة والسكان .من جانبه افاد الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الوبائيات ان الجندي السعودي قد خضع لكافة الفحوصات اللازمة التي اكدت سلامته وخلوه من فيروس كورونا.. وان لا شئ يدعو للقلق.