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هل التقى السفير السعودي مع ناطق الحوثيين.. ثلاث صور تكشف الحقيقة وتفاصيلها

ابابيل نت ابابيل نت منذ 12 دقيقة
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انتشرت صورة تجمع السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر برفقة الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبدالسلام على صفحات ناشطين يمنيين كما تداولتها وسائل إعلام يمنية.

وقال ناشرو الصورة إنها للقاء جمع آل جابر وعبدالسلام في إطار المحادثات غير المعلنة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، في العاصمة العمانية مسقط.

محرر شبكة أبابيل الإخبارية أجرى بحثًا موسعًا عن الصورة للتأكد من مصدرها وصحتها، ووجد أن الصورة مزورة عبر برنامج الفيتشوب.

واستخدم مزور الصورة صورة أصلية مرفقة بخبر نشرته وكالة الأنباء السعودية واس للقاء جمع السفير السعودي ال جابر بوزير الخدمة المدنية اليمني نبيل الفقيه في العاصمة الرياض في مايو الماضي.

المرفقات:

1- الصورة الاصلية

2- صورة الخبر من وكالة واس.

3 – الصورة المزورة

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التقى الحقيقة الحوثيين السعودي السفير تكشف ثلاث صور مع ناطق هل وتفاصيلها
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