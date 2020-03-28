هل المطعم المتواجد أعلى برج القاهرة يدور فعلاً 360 درجة – معلومات عامة

هل المطعم المتواجد أعلى برج القاهرة يدور فعلاً 360 درجة ، وهو ذلك البرج الذي يقع بالعاصمة المصرية المعروف كذلك ببرج الجزيرة، تم بنائه ما بين عام (1956م حتى عام 1961م) في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وقد بلغت تكلفة بنائه ستة ملايين جنيه، حيث بني من الخرسانة المسلحة واتخذ في تصميمه شكل زهرة اللوتس المصرية ويقع تحديداً في جزيرة الزمالك مطلاً على نهر النيل.

يبلغ ارتفاع البرج مائة سبعة وثمانون متر تقريباً ما يزيد عن ارتفاع الهرم الأكبر بمعدل ثلاثة وأربعون متراً، وفي أعلاه تم إنشاء مطعم سياحي فاخر في قمته على منصة دوارة يتم دورانها بمن يرتاد إلى المطعم لتناول الطعام وذلك لكي يتمكنوا من رؤية معالم مدينة القاهرة بوضوح، وهو أحد أبرز معالم المدينة الجاذبة للسياح خاصة بعد تأسيس ذلك المطعم في قمته، نحدثكم حوله في موسوعة، فتابعونا.

هل المطعم المتواجد أعلى برج القاهرة يدور فعلاً 360 درجة

بالفعل هناك المطعم أعلى برج القاهرة يدور بدرجة ثلاثمائة وستون على مدار اليوم تجعل من يتناول الطعام قادر على الاستمتاع بمعالم القاهرة وأبرز أماكنها منها إهرامات الجيزة، نهر النيل، مبنى الإذاعة والتليفزيون، أبي الهول، الأزهر، وقلعة صلاح الدين، وقد وردت الكثير من التعليقات الإيجابية التي تدل على مدى إعجاب زاره بما قاموا بقضائه به من وقت وما تم تناوله من طعام.

يبلغ عدد أدوار البرج ستة عشر طابقاً يتأسس على قاعدة بنيت من أحجار الجرانيت الأسواني والتي سبق أن استخدمها الفراعنة المصريين القدماء فيما قاموا ببنائه من معابد ومقابر، وعلى الرغم من ذلك الارتفاع لا تستغرق رحلة صعود قمته أكثر من خمسة وأربعون ثانية بواسطة المصعد، ولا يعد المطعم الدوار هو الوحيد الذي يتضمنه البرج بل هناك أربعة عشر آخرين بينما ما تحدثنا عنه في مقالنا هو وحده من يتميز بالدوران بدرجة 360 درجة.