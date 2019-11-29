هل انهارت التفاهمات بين الحوثي والسعودية؟

أثار حديث مليشيا الحوثي اليوم الجمعة عن اسقاط طائرة أباتشي على الحدود اليمنية السعودية تساؤلات فيما إذا كانت التفاهمات الأولية بينهم وبين المملكة العربية السعودية ماتزال مستمرة أم أنها قد انهارت بصورة غير معلنة نتيجة لهذا التصعيد العسكري.

وكانت المليشيا اليوم تحدثت عن اسقاط طائرة اباتشي تابعة لسلاح الجوي التابعة للمملكة العربية السعودية أثناء ما كانت تقوم بمهمة تمشيط على الحدود اليمنية السعودية وذلك بصاروخ أرض جوي بتقنية قات المليشيا إنها حديثة لكنها لم تفصح عنها.

وعلى الرغم أن المملكة العربية السعودية لم تعلق على ادعاءات مليشيا الحوثي إلا أن هذا الحدث يضع التفاهمات بين الطرفين على المحك.

وكانت ثمار التفاهمات بين الجانبين هي وقف اطلاق النار في بعض المحافظات اليمنية من بينها العاصمة صنعاء فيما تقوم المليشيا بوقف استخدام الطائرات المسيرة ايرانية الصنع.

وادت هذه التفاهمات التي جرت خلال الايام الماضية في مسقط والرياض وصنعاء إلى اعلان التحالف يوم أمس عن اطلاق سراح أسرى حوثيين عددهم 200 أسير إضافة إلى فتح مطار صنعاء الدولي بالتنسيق مع منظمة الصحة الدولية من اجل تسيير وترحيل المرضى الى خارج البلاد.

كما أدت التفاهمات إلى توقف شبه كلي في الجبهات الداخلية عدا جبهة الساحل الغربي التي ما تزال المليشيا تقصف مناطق القوات المشتركة والاحياء المدنية بطريقة شبه يومية.

وبإسقاط الحوثيين حسب زعمهم لطائرة اباتشي يقول مراقبون لـالمشهد اليمني، قد تؤدي إلى تعثر التفاهمات الجزئية بين المملكة والحوثيين لا سيما مع وجود معلومات عن رفض المليشيا هدنة عسكرية لمدة عام واصرارها على انهاء الحرب بشكل كلي فيما هي لا تخضع لأي اتفاق أو تسلم به.