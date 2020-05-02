هل بدأت شمس لويس سواريز في الأفول ؟

هاي كورة_ مع وصوله لسن الثلاثة والثلاثين وكثرة إصاباته يبدو إن سنوات لويس سواريز نجم منتخب أوروجواي وبرشلونة الأسباني في أوروبا توشك على النهاية .

يدرك برشلونة أن لويس سواريز يحتاج لمنافس على مركزه خاصة بالنظر إلى أن أوروغواي يبلغ من العمر 33 عامًا بالفعل وخضع لثلاث عمليات على الركبة في عامين فقط.

العديد من أندية أمريكا الشمالية والجنوبية تفكر في إستقطاب اللاعب الذي قد يرحل بنهاية الموسم مثل سان لورينزو الأرجنتيني وبوكا جونيورز وإنتر ميامي الذي يشتريه بيكهام…فهل سيوافق سواريز على الإستغناء عن مجده الأوروبي ؟