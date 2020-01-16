هل بدأت مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة ؟

│الخبر | متابعات

نفت مصادر مطلعة ما ينشر حول تشكيل الحكومة المقبلة بناءً على اتفاق الرياض وقالت إن المشاورات حولها لم تبدأ بعد.

ووصفت المصادر – بحسب “المصدر أونلاين” – ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من أسماء بأنها مجرد “شائعات غير صحيحة”، مشيراً إلى أنهم حالياً بصدد تسمية محافظ عدن ومدير أمنها.

وكانت العاصمة السعودية الرياض، شهدت في مطلع شهر نوفمبر الماضي مراسم التوقيع رسميا على “اتفاق الرياض” بين الحكومة اليمنية وما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومن بين بنود الاتفاق تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من توقيع هذا الاتفاق على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.

ولم يتم تطبيق هذا البند حتى الآن رغم مرور عدة أشهر كما هو حال كثير من البنود الأخرى غير أن عجلة التنفيذ بدأت بالتحرك مؤخراً لا سيما في المجال العسكري والأمني.

وقال مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، أحمد بن دغر، إن الانسحابات العسكرية المتبادلة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي بدأت، وستستمر، بالتزامن مع بدء اللجان العسكرية بحصر بعض الأسلحة في عدن، العاصمة المؤقتة.

وأضاف “بن دغر” في مقال نشره على موقع “فيسبوك”، إن تلك الخطوة تأتي تمهيداً لجمع تلك القوات تحت إشراف القوات السعودية لتصبح في عهدتها، حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارتها.

وأوضح بن دغر أن هادي سيعين – بعد استكمال المشاورات – محافظا لعدن، ومديراً لأمنها، يتلو ذلك مشاورات تشكيل حكومة كفاءات سياسية على قاعدة التشاور، كما ورد في الملحق السياسي في اتفاق الرياض.

وأكد أن التعيينات ستكون خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وتطرق “بن دغر” إلى عملية تبادل الأسرى بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معرباً عن أمله في أن يتم تعميم تجربة التبادل لتشمل جميع الأسرى.

وقال “نحن الآن نتقدم على الأرض، نسعى بجدية لتنكيس فوهات المدافع والدبابات والمدرعات، بما يحقق سلاماً دائماً ينعم به كل أبناء عدن والمحافظات القريبة منها وكل اليمن، سلاماً يعزز المواجهة العسكرية مع الحوثيين العدو المشترك طالما تمرد على الشرعية ورفع راية العصيان على الوطن، أو يجبرهم على القبول بحل عادل وشامل نحافظ فيه على الجمهورية نظاماً والدولة الاتحادية قدراً ومصيراً، وبالديمقراطية غاية ووسيلة”.