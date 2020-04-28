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هل تراجع مستواه؟ .. أين يقع ترتيب صلاح بين أفضل الأجنحة بالعالم؟

28 أبريل، 2020
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هل تراجع مستواه؟ .. أين يقع ترتيب صلاح بين أفضل الأجنحة بالعالم؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين أفضل الأجنحة في أكبر أندية ودوريات أوروبا والعالم.

يمر النجم المصري محمد صلاح بسنوات مميزة في مسيرته الكروية حيث قدم مستويات مذهلة رفقة ليفربول منذ أن انضم لصفوف الريدز في 2017.

المستويات التي قدمها صلاح في الموسم الأول له رفقة ليفربول لم تستمر في الموسم الثاني، وتراجعت بشكل واضح في الموسم الثالث.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا مقارنة رقمية بين أفضل أجنحة أوروبا ومحمد صلاح لهذا الموسم نستعرض من خلالها ما حققوه جميعًا من أرقام هجومية منذ أغسطس الماضي.

الأكثر مشاركة – محمد صلاح يتفوق

على مستوى الجناح الأكثر مشاركة بين أهم الأجنحة في العالم بالوقت الحالي يأتي محمد صلاح في المركز الأول بـ 40 مباراة، وهو ما ينعكس على مدى أهميته لفريقه ليفربول:

اللاعبعدد المشاركات
محمد صلاح40
رحيم سترلينج39
ساديو ماني38
أنطوان جريزمان37
رياض محرز37

 

الأكثر تهديفًا – يتفوق على ماني ومحرز وغيرهم

على مستوى الأكثر تهديفًا في العالم ولو بحثنا عن أفضل الأجنحة في كل الدوريات سنجح أن ثلاثة فقط هم من يتفوقوا عليه في ذلك الجانب هم ليونيل ميسي وكريسيانو رونالدو وكيليان مبابي بينما يحل صلاح رابعًا بـ  20 هدفًا.

اللاعبعدد الأهداف
كيليان مبابي30
كريستيانو رونالدو25
ليونيل ميسي24
محمد صلاح20
 رحيم سترلينج20

 

الصناعة – ضمن أفضل خمسة 

النجم المصري يعد ضمن أفضل خمسة أجنحة على مستوى صناعة الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مباشر خلف ليونيل ميسي وكيليان مبابي ورياض محرز وسيرج جنابري، بواقع تسعة أهداف.

اللاعبعدد الصناعات
ليونيل ميسي16
كيليان مبابي13
ريال محرز12
سيرج جنابري11
محمد صلاح9

 

الفرص الكبيرة المصنوعة – يتفوق على نيمار وسترلينج ومبابي

يحل صلاح المركز الرابع بالنسبة لعدد الفرص الكبيرة التي صنعها لزملائه في الفريق، بواقع 67 صناعة خلف ليونيل ميسي المتصدر وويليان ورياض محرز.

اللاعبعدد الفرص المصنوعة
ليونيل ميسي81
ويليان73
رياض محرز71
محمد صلاح67
ساديو ماني60

 

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معدل تحويل التسديدات لأهداف – ليس الأفضل

Salah moments

لا يعد صلاح الأفضل في ذلك الجانب فيسبقه عدد كبير من أهم أجنحة أوروبا في تلك المقارنة بعدما نجح في تحويل 18٪ فقط من الفرص المتاحة له لأهداف في المركز الـ 13.

الفرص الكبيرة المهدرة – معدل سيئ

أهدر النجم المصري هذا الموسم 19 فرصة محققة للتسجيل كانت لتضاعف عدد أهدافه، لكنه ليس الأسوأ، فماني أهدر أكثر منه ورحيم سترلينج وكيليان مبابي أيضًا.

اللاعبعدد الفرص المهدرة
كيليان مبابي28
رحيم سترلينج24
ساديو ماني20
محمد صلاح19
ليونيل ميسي17

 

المراوغات – الأفضل بالدوري الإنجليزي

لو استبعدنا أداما تراوري (نظرًا لكونه يلعب بأحد فرص وسط الترتيب) والذي يعد الأفضل في المراوغات بالعالم هذا الموسم، سنجد أن محمد صلاح هو ثاني أكثر جناح يكمل مراوغات في إنجلترا لهذا الموسم بواقع  83مراوغة.

اللاعبعدد المراوغات المكتملة
ليونيل ميسي186
نيمار122
كيليان مبابي87
محمد صلاح83
ويليان81
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