هل تعلم عن إنريكي إغليسياس قصير ومفيد عبر موقع محتوى, نواصل معكم متابعينا في هذه المقالة من هل تعلم الحديث عن إنريكي إغليسياس الذي يعد من أشهر نجوم البوب في العالم والذي أستطاع خلال فترة قصيرة أن يحقق شعبية جارفة خاصة من جيل الشباب الذي يلتف حوله ويسمع أغانيه؛ لذلك تابعونا عبر السطور القادمة سوف نستعرض لكم بعض المعلومات عن Enrique Iglesias.

هل تعلم عن إنريكي إغليسياس

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس المطرب الشاب المعروف ولد في الخامس من شهر مايو لعام 1975 في مدينة مدريد العاصمة الأسبانية وبدأ في احتراف الغناء في عام 1995.

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس عشق الغناء في سن صغير وقام بممارسته في سن المراهقة وذلك عندما انتقل إلى العيش في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس تأثر كثيرًا بالمربية الخاصة به إلفيرا أوليفارس والتي قضى معها معظم أوقات طفولته؛ لذلك أهداها ألبومه الأول والذي أطلق عليه اسمه.

هل تعلم أن العرض الحي الأول لإنريكي إغليسياس حمل عنوان Hello Dolly وتمت إقامته في مدرسته وبعدها بدأ في تقديم العروض المختلفة في المطاعم والمسارح.

هل تعلم أن أوليفارس مربية إنريكي إغليسياس هي من أعطته المال في بداية مشواره الفني لكي يقوم بتسجيل أول أغانية التي كانت كلماتها أسبانية وحملت لحنين إنجليزيين.

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس كان دائمًا يخشى من وقوف عائلته ضد آماله وطموحاته في احتراف الغناء ومن أشهر أقواله ” لو كنت قلت لأهلي أنني أريد أن أصبح مغنيًا لقالوا لي، لا تفعل ذلك”.

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس قام في 2003 بإجراء عملية جراحية من أجل إزالة بقعة شامة في خده الأيمن خوفًا من أن تتحول مع مرور الوقت إلى مرض سرطاني.

هل تعلم حقائق عن إنريكي إغليسياس

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس في عام 1996 أستطاع حصد جائزة غرامي كأفضل مؤدي لاتيني كما نال جائزة فنان العام في تصنيف بيلبورد

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس تجمعه علاقة حب مع لاعبة التنس آنا كرنيكوفا وذلك منذ عام 2001.

هل تعلم أن إنريكي إليسياس قدم العديد من الأغاني الناجحة والتي من أشهرها ” Bailamos، Rhythm Divine، Be With You”.

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس هو الذي قام بكتابة أغنية Dance Again للنجمة جينيفر لوبيز والتي ساعدتها على الوصول إلى المراتب الأولى بقائمة الأغاني.

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس رزق في عام 2017 من آنا كورنيكوفا بتوأم هما “نيكولاس ولوسي”.

هل تعلم عن أعمال إنريكي إغليسياس

هل تعلم أن الألبوم الأول لإنريكي إغليسياس والذي حمل اسمه حقق نجاح كبير في الأسواق ودخل التصنيف الذهبي في البرتغال بعد أسبوع فقط من اطلاقه وباع منه 6 ملايين نسخة.

هل تعلم أن إنريكي إغليسيس لم ينتظر كثيرًا على اطلاق ألبومه الثاني والذي كان في عام 1997 وحمل اسم Vivir وحقق مبيعات وصلت إلى 5 مليون نسخة.

هل تعلم أن عام 1999 كان بمثابة نقطة تحول في حياة إنريكي إغليسياس والذي أطلق فيه أغنية We Dance وحققت الأغنية صدى واسع وتصدرت الأغاني في تصنيفات الولايات المتحدة وظهرت في فيلم Wild Wild West لويل سميث.

هل تعلم أن ألبوم Escape الذي أصدره إنريكي إغليسياس في عام 2001 يعد من أشهر وأهم ألبوماته والذي تولة فيه كتابة مجموعة من أغاني الألبوم.

هل تعلم أن أغنية إنريكي إغليسياس الشهيرة Push جاء اصدارها ضمن ألبوم Insomniac في عام 2007.

هل تعلم عن إنريكي إغليسياس قصير

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس هو الأبن الأصغر للمطرب العالمي خوليو إغليسياس.

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس حرص على إخفاء عروضه وممارسته الفنية في بداياته عن أهله حيث إنهم كانوا يريدون منه التركيز على الدراسة.

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس ترك الجامعة بعد مرور سنة لكي يتفرغ إلى الموسيقى والغناء.

هل تعلم أن إنريكي إغليسياس كان يرفض استغلال اسم والده من أجل تحقيق الشهرة والنجاح لذلك كان بيبيع عروضه الفنية تحت اسم مستعار Enrique Martinez.

هل تعلم أن إنريكي إغليسيس من عشاق ممارسة الرياضات الخطيرة.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن إنريكي إغليسياس، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.