هل تعلم عن التماسيح قصير للإذاعة المدرسية عبر موقع محتوى, حديثنا اليوم في هذه المقالة من هل تعلم سوف يكون عن التماسيح تلك الحيوانات العملاقة التي يعيش معظمها في المياه ويتغذى على الكائنات الحية، وتتمتع التماسيح بالعديد من المواصفات الجسدية والحيوية الهامة التي تميزها عن سائر الحيوانات؛ لذلك تابعوا معنا هذه المقالة للتعرف على بعض المعلومات والحقائق الهامة عن التماسيح.

هل تعلم عن التماسيح

هل تعلم أن التماسيح من الحيوانات البرمائية وهي تنتمي إلى رتبة الزواحف وتشبه في شكلها السحالي وهي تتعذى على اللحوم، لذلك فهي تشكل خطرًا كبير على الإنسان.

هل تعلم أن قوة التماسيح تكمن في أسنانها القوية فهي تمتلك فكين من الأسنان المخروطية كما لها ساقين وقدمين مزودين بمخالب قوية حتى تتمكن من اصطياد فريستها.

هل تعلم أن رأس التمساح والذي يضم العينين والأذنين والخياشيم يطفو دائمًا فوق سطح البحر ويكون باقي جسمه السفلي مخبئ أسفل المياه، لذاك قد يصعب على البعض الإنتباه لهم ورؤيتهم في المياه.

هل تعلم أنه يقال إن التماسيح جاءت من فصيلة الديناصورات نظرًا لأنها تتشابه معها في الجسم الضخم والجلد السميك الذي يغطي كامل الجسم.

هل تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع قوانين صارمة لتجريم الصيد غير المشروع نظرًا لأنه يهدد حياة التماسيح ويعرضها للإنقراض.

هل تعلم أن التماسيح تمتلك قدرة خارقة على استبدال اسنانها حيث إنها عندما تفقد أحد أسنانها تقم على الفور بإستبداله بواحد أخر حيث تستطيع استبدال ما يقرب من 8000 سن على مدار العمر.

هل تعلم أن عين التمساح لا تفرز الدموع ولكنها تستطيع ترطيب عيناها وتنظيفها من خلال السائل الذي يتم يتم افرازه خلف الجفن الثالث.

هل تعلم عن أنواع التماسيح

هل تعلم إنه يوجد ما يقرب من 23 نوع من التماسيح التي تختلف في فصائلها ومواصفاتها.

هل تعلم أنه تم التوصل إلى حوافر تابعة للتماسيح تعود إلى العصر الثلاثي المتأخر أي قبل 200 مليون سنة.

هل تعلم أن أكبر أنواع التماسيح هو تمساح النيل الذي يوجد بكثرة في قارة أفريقيا.

هل تعلم أن تمساح المياه المالحة هو أيضًا من أثقل أنواع التماسيح حيث يزن حوالي 1000 كيلو جرام ويوجد في قارة أستراليا.

هل تعلم أن أكثر أنواع التماسيح المهددة بالأنقراض هو التمساج الكوبي حيث يوجد منه 4000 تمساح فقط في البيئة.

هل تعلم أن التمساح القزم هو أصغر أنواع التماسيح حيث يبلغ طولة 1.7 متر فقط.

هل تعلم عن التماسيح للإذاعة المدرسية

هل تعلم أن التماسيح تمتلك قدرة كبيرة على السباحة تحت الماء بمعدل يصل إلى 32 كيلو متر في الساعة وهذا ما يجعلها قادرة على اصطياد فرائسها.

هل تعلم أن التمساح يستطيع العيش في البر أيضًا نظرًا لأنه من الحيوانات البرمائية ويغطي جسمه طبقة صلبة تحميه من الخدش.

هل تعلم أن نهر النيل يعيش به أكبر عدد ممكن من التماسيح نظرًا لأنه يتوافر به الظروف الملائمة.

هل تعلم أن التماسيح من أكثر الحيوانات التي تستطيع العيش لفترات طويلة بدون طعام قد تصل في بعض الأحيان إلى عامين.

هل تعلم أن التماسيح كانت من الحيوانات المقدسة لدى الفراعنة حيث كانوا يعطونها قيمة كبيرة وكانوا يرهبونها نظرًا لضخامتها وقوتها.

هل تعلم أن التماسيح لا تلد بل تبيض ما يقرب من 50 بيضة بالمرة الواحدة وتخبئهم في أعشاش معينة وتخشى عليهم كثيرًا وتسعى خلف من يريد أن يلحق بهم الأذى.

هل تعلم عن التماسيح قصير

هل تعلم أنه على الرغم من إن الجزء العلوي من التماسيح يوجد فوق سطح الماء إلا إن التماسيح تستطيع التنفس لمدة ساعة تحت الماء.

هل تعلم أن التماسيح لا تستطع العيش في البحار لأنها مياه غير راكدة بل تعيش وتتواجد بكثرة في البحيرات والأنهار.

هل تعلم أن التماسيح يفقدون القدرة على التحكم في ألسنتهم فهم لا يستطعون إخراج ألسنتهم خارج الفم مثل باقي الحيوانات.

هل تعلم أن طريقة ونمط عيش التماسيح يختلف حسب نوعها حيث تعيش التماسيح الأفريقية في بيئة مختلفة عن تلك التي تعيش فيها التماسيح الأمريكية.

هل تعلم أن التماسيح لا تستطيع البقاء على قيد الحياة بدون تنفس أكثر من ربع ساعة.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن التماسيح، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.