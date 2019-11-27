هل تعلم عن الكيوي قصير للإذاعة المدرسية عبر موقع محتوى, يعتبر الكيوي من أهم الفواكه وأغلاها نظرًا لأنه يتمتع بالكثير من الفيتامينات الهامة للجسم إضافة إلى ذلك يمثل الكيوي عنصر من العناصر الرئيسية التي تساعد على الريجيم وإنقاص الوزن حيث يعوض الجسم ما يحتاجه كما يمده بالطاقة ويساعده على القيام بالوظائف الأساسية؛ لذلك دعونا نستعرض لكم عبر التالي مجموعة من المعلومات والحقائق الهامة عن الكيوي.

هل تعلم عن الكيوي

هل تعلم أن الكيوي من الفواكه جميلة الطعم وهو ينتمي إلى جنس الأكتينيديا وتمت زراعته للمرة الأولى في شمال الصين منذ آلاف السنين.

هل تعلم أن الكيوي من الفواكه التي تتوافر طوال العام حيث يمكن الحصول عليه خلال أي وقت وتتوافر زراعته بعدد من الدول منها “فرنسا، إيطاليا، اليونان”.

هل تعلم أن الكيوي مماثل في حجمه إلى بيضة الدجاجة وهو مغطى من الخارج بقشرة وبرية من اللون البني وله لب أبيض وقالب داخلي رخو أخضر اللون يحتوي على بعض البذور الصغيرة السوداء.

هل تعلم أن الكيوي يمكن أكله بمفرده بعد إزالة القشرة عنه كذلك يمكن استخدامه في صنع العصائر الطبيعية المختلفة بعد إضافة المكونات الأخرى كاللبن وغيره.

هل تعلم أن الكيوي من الفواكه الإستوائية وله مذاق مختلف يميل إلى اللاذع أحيانًا والحلو أحيانًا لذلك يحبه الكثير من الأشخاص من مختلف الأعمار.

هل تعلم أن الكيوي من المركبات النباتية التي يساهم تناولها في تقليل معدل الوفيات نظرًا لأنه غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.

هل تعلم أن الكيوي من الفواكه التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر حيث يتوافر في الكثير من المتاجر ولدى بعض البائعين ويتم بيع الواحدة منه بسعر يتراوح من جنيه إلى جنيه ونصف.

هل تعلم حقائق عن الكيوي

هل تعلم أن الكيوي يحتوي في مكوناته على إنزيم الأكتينيدات وهو الذي يساعد في تكسير البروتين والكتل الصلبة ومن ثم تسهيل عملية الهضم.

هل تعلم أن الكيوي من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم لذلك فهو يساعد في ضبط معدلات ضغط الدم والحماية من السكتات الدماغية.

هل تعلم أن الدراسات الحديثة ربطت بين الكيوي وأدوية القلب حيث إن تناول الكيوي يوميًا يساعد في التقليل من تخثر الدم.

هل تعلم أن العديد من الأطباء يوصون بتناول الكيوي بشكل يومي حيث إنه يعد ملين طبيعي يساعد على علاج حالات الإمساك الشديد.

هل تعلم أن الكيوي يقوم بإمداد الجلد بالكولاجين الذي يحتاجه نظرًا لأن يحتوي على فيتامين ج.

هل تعلم عن فوائد الكيوي

هل تعلم أن الكيوي من الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج ومضادات الأكسدة وبالتالي فهو يساعد في علاج الربو والحفاظ على معدلات التنفس.

هل تعلم أن الكيوي يساعد في الحفاظ على صحة العين نظرًا لأنه يقي من التنكس البقعي ويساعد على تقوية الرؤية الليلية.

هل تعلم أن الكيوي يساعد على التخلص من التوتر والقلق كما يمنح الفرد نوم هادئ وعميق خاصة إذا تم تناوله قبل النوم.

هل تعلم أن الكيوي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وبالتالي فهو يساعد الجسم على التخلص من السموم كما يساعد في علاج الإلتهابات.

هل تعلم أن الكيوي أيضًا يساعد في علاج أنيميا فقر الدم نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد.

هل تعلم أن الكثير من الأشخاص المصابون بالسمنة يعتمدون على الكيوي ضمن النظام الغذائي الخاص بهم نظرًا لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة.

هل تعلم عن الكيوي قصير

هل تعلم أن الكيوي يُعرف أيضًا في بعض البلدان بأسم عنب الثعلب الصيني.

هل تعلم أن الثمرة الصلبة من الكيوي تكون في الغالب غير ناضجة لذلك ينصح بعدم تناولها.

هل تعلم أن الكيوي من الفواكه الهامة جدًا للبشرة حيث إنه غني بفيتامين E الذي يساعد في تجديد خلايا الجلد وعلاج جفاف البشرة.

هل تعلم أن الكيوي غني بالمغنيسيوم والزنك والفوسفور وبالتالي فهو يساعد في تجديد الدورة الدموية وتسريع نمو الشعر ومنع تقصفه وسقوطه.

هل تعلم أن الكيوي يساعد على تقليل ظهور التجاعيد كما يمنع ظهور اللون الأبيض بالشعر ويؤخر علامات الشيب.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن الكيوي، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.