هل تعلم عن جان جاك روسو قصير للإذاعة المدرسية عبر موقع محتوى, حدينا اليوم معكم في هذه المقالة من هل تعلم سوف يكون عن واحد من أهم الفلاسفة وهو جان جاك روسو الذي أشتهر في الوسط العلمي بأفكاره المميزة وكتاباته التنويرية الهامة التي ساهمت في تغيير الكثير من الأمور؛ لذلك تابعوا معنا السطور القادمة من هذه المقالة للتعرف على بعض المعلومات والحقائق الهامة عن جان جاك روسو.

هل تعلم عن جان جاك روسو

هل تعلم أن جان جاك روسو هو فيلسوف وكاتب وملحن شهير ولد في الثامن والعشرين من شهر يونيو لعام 1712 في سويسرا.

هل تعلم أن روسو نشأ وتربى في عائلة متوازنة من الطبقة المتوسطة حيث إن والده هو اسحاق روسو كان يعمل في تصليح الساعات بينما والدته هي سوزان برنارد روسو وهي من الطبقة المخملية.

هل تعلم أن والدة روسو توفيت بعد تسعة أيام فقط من ولادته مما أضطر والده إلى بيع منزلهم في الطبقة العليا والإنتقال للعيش في حي الحرفيين.

هل تعلم أن حياة روسو في حي الحرفيين أثرت كثيرًا على طباعه ونظرته إلى الأمور حيث تأثر بالطبقية الكبيرة التي عاش وسطها.

هل تعلم أن روسو أحب القراءة منذ صغره حيث كان والده يقرأ له طوال الليل القصص والحكايات فيما بدأ وهو في سن السادسة قراءة الكتب الكلاسيكية والحديثة القديمة.

هل تعلم أن روسو كان شديد الولع بـLives of the Noble Greeks and Romans حيث كان يقرأها ويحفظها ويقوم بتمثيل المشاهد بها.

هل تعلم أن والد روسو هرب وتركه وهو في سن العاشرة حيث تولت عائلة والدته مسؤوليته وأرسلته للالتحاق بوزير كالفيني في إحدى القرى خارج جنيف.

هل تعلم حقائق عن جان جاك روسو

هل تعلم أنه عندما بلغ روسو سن السادسة عشر ترك القرية بعدما عاد متأخرًا في إحدى الليالي ووجد بابها مغلق وذهب بعد ذلك إلى سافوري.

هل تعلم أن روسو عاش في سافوري برفقة إمرأة كاثولوكية راقية وعلى دراية واسعة بالأداب والفنون حيث تأثر بها كثيرًا وتعلم منها.

هل تعلم أنه مع حلول عام 1742 قام روسو بتقديم نظام جديد من الرموز الموسيقية المرقمة في أكاديمية ديس سسينسس ولكنه قُبل بالرفض لأنه مبني على أساس غير علمي.

هل تعلم أنه في عام 1743 عمل روسو أمين لكونت دي مونتيغو السفير الفرنسي في البندقية ولكنه ترك العمل بعد 11 شهر.

هل تعلم أن روسو قام بنشر أول أعماله في عام 1950 والتي حمل عنوان Discours sur les sciences et les arts وأثبت من خلالها إن الإنسان منبوذ من قبل المجتمع والحضارة.

هل تعلم عن إنجازات جان جاك روسو

هل تعلم أنه تم قبول روسو كموسيقي مع le devin du village في عام 1952 وأستطاع بعد ذلك العزف معهم مرتين.

هل تعلم أن روسو أصدر عمله الثاني في عام 1954 والذي تحدث من خلاله عن عدم المساواة بين الرجال.

هل تعلم أن روسو نشر عمله الثالث في هولندا والذي حمل اسم Discours sur l’origine de l’inégalité في عام 1955 نظرًا لأنه أدرك إنه لم يحظى بالحرية في جنيف.

هل تعلم أن روسو كتب روايته الشهيرة Julie, ou la Nouvelle Héloïs بإلهام من حبيبته صوفي.

هل تعلم أن روسو نشر أهم أعماله العقد الإجتماعي في عام 1762 وتناول من خلاله مبادئ الحق السياسي.

هل تعلم عن جان جاك روسو قصير

هل تعلم أنه تم إدانة كلاً من كتابي العقد الإجتماعي وأميل لروسو من قبل المحكمة السويسرية لذلك أنتقل للعيش في موتيير.

هل تعلم أنه في عام 1765 بدأ روسو في كتابة سيرته الذاتية وتم نشرها بعد وفاته على الفور وتضمنت العديد من الإعترافات.

هل تعلم أن روسو في أخر سنوات حياته ظل ينتقل من مكان إلى آخر بسبب كتاباته التي لاقت هجوم كبير.

هل تعلم أن روسو كتب العديد من المداخل الموسيقية كما ناقش في مقالاته عمل دينيس ديديروت في التنوير الفرنسي.

هل تعلم أن روسو توفي في الثاني من يوليو لعام 1778 أثر إصابته بسكتة دماغية حيث عزف قبلها بليلة تركيبه الخاص من Willow Song.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن جان جاك روسو، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.

The post هل تعلم عن جان جاك روسو قصير للإذاعة المدرسية appeared first on موقع محتوى.