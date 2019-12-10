هل تعلم عن دييغو أرماندو مارادونا قصير ومفيد عبر موقع محتوى, نواصل معكم متابعينا في هذه المقالة من هل تعلم الحديث عن واحد من أهم أساطير كرة القدم وهو دييغو أرماندو مارادونا اللاعب الأرجنتيني الذي يضعه الكثير من المحللين ونجوم الكرة في مرتبة أفضل لاعبي الكرة في تاريخها؛ لذلك تابعوا معنا هذه المقالة من هل تعلم للتعرف على بعض المعلومات والحقائق الهامة عن مارادونا.

هل تعلم عن مارادونا

هل تعلم أن دييغو أرماندو مارادونا هو واحد من أهم من أنجبتهم كرة القدم ولد في الثلاثين من شهر أكتوبر لعام 1960 في ضاحية فيلا فيوريتو إحدى مقاطعات مدينة بوينس آيرس بدولة الأرجنتين.

هل تعلم أن مارادونا نشأ في أسرة فقيرة ولكنها كانت محبة ومتماسكة وكان ترتيبة الخامس بين أخواته البالغ عددهم ثمانية ووالده هو دييغو الأب أما والدته هي دونا توتا.

هل تعلم أن مارادونا كان لديه شغف كبير بلعبة كرة القدم منذ أن كان طفل لدرجة إن أحد أقاربه قام بإهدائه كرة قدم هدية عندما كان في عمر الثلاث سنوات.

هل تعلم أن مارادونا واصل تدريباته على كرة القدم حتى أنضم وهو في عمر العشر سنوات إلى فريق لوس سيبوليتاس الذي يتبع نادي أرجنتينوس جونيورس.

هل تعلم أنه منذ انضمام مارادونا إلى فريق لوس سيبوليتاس أظهر مهارة كبيرة في لعبة كرة القدم ودلل على قدرات فائقة وساعد فريقة على تحقيق الإنتصار في 136 مباراة متتالية.

هل تعلم أن تألق ونجاح مارادونا ومهارته الكبيرة ساعدته على الإحتراف في فريق الفئة العمرية الأكبر وذلك قبل بلوغه سن السادسة عشر.

هل تعلم أن مارادونا كان يتميز عن غيره من لاعبي كرة القدم الآخرين بقدرته المميزة على خلق الفرص السهلة وصناعة الأهداف له ولغيره كما كان يبرع في تسجيل الأهداف من أصعب الفرص.

هل تعلم عن أنجازات مارادونا

هل تعلم أن أهم إنجازات مارادونا على الإطلاق قيادته لمنتخب بلاده الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم 1986 على حساب ألمانيا الغربية.

على حساب ألمانيا الغربية. هل تعلم أن مارادونا شارك مع منتخب الأرجنتين أربعة مرات في بطولات كأس العالم وأحرز 34 هدف في 91 مباراة دولية.

هل تعلم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أختار مارادونا اللاعب الأفضل في القرن العشرين بناءً على استطلاع أجراه.

هل تعلم أن مارادونا أنضم إلى منتخب بلاده في عام 1977 وكان عمره وقتها 16 عام وكانت المباراة ضد فريق هنغاريا.

هل تعلم أن جماهير نادي نابولي تعتز جدًا بمارادونا وتعتبره أيقونة ورمز من رموز النادي الإيطالي حيث أحرز مع نابولي 115 هدف وحصل على لقب الهداف.

هل تعلم حقائق عن مارادونا

هل تعلم أن إدمان مارادونا على مخدر الكوكايين أثر على مشواره الكروي حيث تعرض في عام 1991 للفصل مدة 15 شهر.

هل تعلم أن مارادونا تعرض للفصل مدة أكبر في عام 1994 بعدما أثبتت الفحوصات تعاطيه مادة الإيفيدرين خلال كأس العالم.

هل تعلم أنه تم نقل مارادونا إلى المستشفى في عامي 2000 و2004 وتم وضعه على جهاز التنفس بسبب إصابته بمشاكل في القلب.

هل تعلم أنه تم تعيين مارادونا مديرًا فنيًا لمنتخب الأرجنتين في عام 2008 ولكنه فشل في تحقيق لقب كأس العالم بعد الخسارة من ألمانيا في الدور ربع النهائي.

هل تعلم أن مارادونا كان يفضل الطريقة التي يلعب بها البرازيلي ريفلينو وكان يشكل مصدر إلهام له.

هل تعلم عن مارادونا قصير

هل تعلم أن مارادونا أعتزال لعبة كرة القدم في عام 1997 بعدما أنخفض أدائه البدني بسبب الإصابات المتلاحقة.

هل تعلم أن الكثير من أبناء الأرجنتين يعتبرون مارادونا مثال وقدوى لهم نظرًا لأنه استطاع التغلب على حياته الصعبة والوصول إلى قمة العالمية.

هل تعلم أن مارادونا تزوج في عام 1984 من كلوديا فيلافان ورزق منها بأبنتين هما دلما نيريا وجيانينا دينورا ولكنهما تطلقا عام 2004 بسبب ظهور ابن غير شرعي لمارادونا.

هل تعلم أن مارادونا هو صاحب النقلة النوعية في أسعار انتقالات اللاعبين حيث تم بيعه إلى برشلونة بحوالي خمسة مليون جنيه استرليني وقدرت صفقة انتقاله إلى نابولي بحوالي 6.9 مليون جنيه استرليني.

هل تعلم أن قصر قامة مارادونا ساعدته على صنع الكثير من المناورات والترقيص بالكرة وسط جمع من اللاعبين.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن مارادونا، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.