هل تعلم عن ريانا Rihanna قصير ومفيد عبر موقع محتوى, حديثنا في هذه المقالة سوف يكون عن واحدة من أهم وأكثر نجمات الغناء شهرة في العالم وهي المغنية الباربادوسية ريانا التي عرفت بأغانيها المميزة واستعراضاتها المثيرة كما إن حياتها الشخصية تعد محط اهتمام للكثير من جمهورها وعشاقها؛ لذلك سوف نحرص أن نستعرض لكم عبر السطور بعض المعلومات والحقائق الهامة عن Rihanna.

هل تعلم عن ريانا

هل تعلم أن روبين ريانا فينتي هي واحدة من أشهر مغنيين البوبل في العالم ولدت في العشرين من شهر فبراير لعام 1988 في منطقة القديس ميشيل في جزيرة باربادوس إحدى جزر الكاريبي.

هل تعلم أن المشاكل العائلية أثرت على طفولة ريانا حيث كان والدها رونالد فينتي يعمل كمراقب مستودع وكان مدمن على الكحول والكوكايين وهذا ما جعل والدتها المحاسبة مونيكا فينتي تنفصل عنه.

هل تعلم أن المشاكل العائلية سببت لريانا حالة من الإكتئاب دفعتها للتغيب عن المدرسة كما سببت لها حالة من الإنطواء والعزلة.

هل تعلم أن الغناء كان الوسيلة الوحيدة أمام ريانا للتخلص من المشاكل والإضطرابات العائلية؛ لذلك أسست فرقة موسيقية برفقة أصدقائها وسنحت لها الفرصة في الغناء أمام المنتج الموسيقي إيفان رودجرز الذي كان يزور الجزيرة.

هل تعلم أن إيفان رودجرز تأثر بأداء ريانا المبهر ونضجها الفني الكبير مقارنة بسنها الصغير فهي كانت وقتها لا تزال في عمر الخامسة عشر.

هل تعلم أن ريانا عندما بلغت سن السادسة عشر قامت بترك الجزيرة وتوجهت مع إيفان رودجرز إلى ولاية كونيتيكيت وسجلت هناك أول ألبوم تجريبي لها.

هل تعلم أنه عندما بلغت ريانا سن السابعة عشر استطاعت التوقيع على أول عقد غنائي لها مع شركة Def Jam حيث أعجب جاي-زي أسطورة الراب ورئيس الشركة بريانا عندما استمع إلى صوتها.

هل تعلم عن أعمال ريانا

هل تعلم أن Pon de Replay هي أول أغنية أصدرتها ريانا بشكل منفرح في عام 2005 وأحتلت المركز الثاني في تصنيف بيلبورد للأغاني المنفردة.

هل تعلم أن أول ألبومات ريانا هو Music of the Sun الذي أصدرته أيضًا في عام 2005 وحقق نجاح كبير وقتها واحتل المركز العاشر من تصنيف بيليورد للألبومات.

هل تعلم أن الألبوم الثالث لريانا والذي حمل عنوان Good Girl Gone Bad وضعها في مقدمة نجوم البوب في العالم وكان ذلك في عام 2007.

هل تعلم أنه في عام 2010 أصدرت ريانا ألبومها الخامس الذي حمل اسم Loud وحقق الألبوم نجاح تجاري كبير.

هل تعلم أن أغنية Diamonds تعد واحدة من أهم أغاني ريانا والتي كشفت عنها في ألبوم Unapologetic وحققت الأغنية نجاح كبير.

هل تعلم حقائق عن ريانا

هل تعلم أن أغنية Umbrella التي أصدرتها ريانا في عام 2007 كانت بمثابة علامة فارقة ونقطة تحول في شخصيتها ومسارها الفني وحصدت عنها ريانا جائزة غرامي كأفضل عمل من نوع Rap/Sung.

هل تعلم أن ريانا تأثرت كثيرًا بشخصية جاي زي وقامت بإعادة غناء واحدة من أجمل أغانيه وهي Run this Town.

هل تعلم أن ريانا حصدت في عام 2013 جائزة غرامي عن أغنية We Found Love كأفضل نمط من الموسيقى القصيرة المصورة.

هل تعلم أن ريانا قدمت عمل مشترك مع إيمينيم وهو The Monster كما أعادت غناء واحدة من أجمل أغانيه وهي Love the Way You lie.

هل تعلم أن ريانا في عام 2015 أصبحت أول فنانة في العالم يتم تحميل 100 مليون نسخة من أغانيها.

هل تعلم عن ريانا قصير

هل تعلم أن حياة ريانا الشخصية لم تقل صخبًا عن حياتها الفنية حيث تصدرت عناوين الصحف لأكثر من مرة كان أبرزها عندما تعرضت للضرب من حبيبها المغني كريس براون.

هل تعلم أن ريانا شاركت في مسابقة الجمال وهي في المدرسة وفازت بها.

هل تعلم أنه على الرغم من دخول ريانا في العديد من العلاقات العاطفية منها مع مات كيمب لاعب البيسبول إلا إنها دائمًا تعترف بأن كريس بروان هو حب حياتها.

هل تعلم أنه على الرغم من حادثة الضرب التي تعرضت لها ريانا من بروان إلا إنها عادت للتعاون معه مرة أخرى في عام 2012 في أغنية Birthday Cake.

هل تعلم أن ريانا أعتادت أن تتناول جرعات من الفودكا قبل صعودها على المسرح للغناء.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن ريانا، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.