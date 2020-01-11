هل تعلم عن ستيفن سيجال قصير ومفيد عبر موقع محتوى, نواصل معكم في هذه المقالة من هل تعلم الحديث عن واحد من أهم نجوم هوليود وهو الفنان ستيفن سيجال الذي أشتهر بتجسيد أفلام الحركة كما إنه يقوم بتعليم الفنون القتالية ويحظى بشعبية كبيرة في العالم كما له قاعدة واسعة من العشاق والمحبين؛ لذلك تابعوا معنا السطور القادمة للتعرف على بعض المعلومات والحقائق الهامة عن ستيفن سيجال.

هل تعلم عن ستيفن سيجال

هل تعلم أن ستيفن فريدريك سيجال هو نجم أفلام الحركة الأمريكي وهو ولد في العاشر من شهر إبريل لعام 1952 في ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية.

هل تعلم أن والد ستيفن سيجال هو سامويل ستيفن سيجال وكان يعمل مدرس ثانوية عامة أما والدته هي باتريشا في ميشيغان وكانت تعمل فنية طبية.

هل تعلم أن ستيفن سيجال درس في ثانوية بوينا بارك بعد انتقاله مع عائلته إلى فوليرتون وعمل بعد إتمام دراسته الثانوية في غسيل الصحون بمطعم The Wagon Wheel.

هل تعلم أن ستيفن سيجال تدرب على أولى حركاته في الفنون القتالية على يد الشيف الذي كان يعمل معه والذي تولى تدريبه على الكاراتيه.

هل تعلم أنه في عام 1964 تعلم ستيفن سيجال الايكيدو على يد هاري كيوشي ايشيساكا عندما ذهب برفقة والده إلى البابان ووقتها قرر البقاء هناك وعدم العودة.

هل تعلم أن سيجال قضى بعض الوقت في اليابان ومن ثم قرر بعدها أن يفتتح صالة لتعليم الايكيدو حيث جذب الكثير من الشباب لتعلم هذه الرياضة.

هل تعلم أن سيجال بدأ في طريق النجومية والإنتشار في عام 1982 عندما عمل كمنسّق فنون قتالية في فيلم The Challenge.

هل تعلم حقائق عن ستيفن سيجال

هل تعلم أنه في عام 1983 عاد ستيفن سيجال مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقام بإفتتاح صالة ايكيدو في شمال هوليوود.

هل تعلم أنه في عام 1988 قام سيجال بكتابة وتنسيق التسلسل الفني القتالي في فيلم Above The Law.

هل تعلم أن سيجال بدأ في الظهور بالأعمال القتالية في عام 1990 من خلال فيلمي “Hard To Kill ،Marked For Death”.

هل تعلم أن سيجال حقق شهرة عالمية عندما ظهر في فيلم Out For Justice حيث أظهر أداء رائع وبرهن عن موهبة كبيرة.

هل تعلم أن ستفن سيجال يهوى أيضًا العزف على الجيتار لذلك فهو قام بإصدار ألبومه الأول في عام 2005 والذي حمل اسم Songs From The Crystal Cave.

هل تعلم عن أعمال ستيفن سيجال

هل تعلم أن سيجال أدى أولى أدواره الكبرى في Under Siege من خلال تجسيد شخصية كايس حيث حقق الفيلم أرباح كبيرة تخطت ال156 مليون دولار.

هل تعلم أنه في عام 1992 مارس سيجال الدور التمثيلي والإخراجي في فيلم On Deadly Ground.

هل تعلم أنه في عام 1995 قدم ستيفن سيجال الجزء الثاني لفيلم Under Siege الذي حقق أيضًا نجاح كبير وزاد من شهرته.

هل تعلم أن سيجال قدم مع مطلع الألفينات عدد من الأفلام الناجحة منها ” Exit Wounds،Ticker ،Half Past Dead،Out For a Kill”

هل تعلم أن ستيفن سيجال قدم العديد من الجولات الغنائية الناجحة في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية في عام 2006 كما أصدر ألبومه الثاني الذي حمل اسم Mojo Priest.

هل تعلم عن ستيفن سيجال قصير

هل تعلم أنه تم اتهام ستيفن سيجال بالتحرش الجنسي مرتين في أعوام 1991 و1995 من قبل موظفي Warner Brothers وشيريل شومان.

هل تعلم أنه في عام 1974 تزوج ستيفن سيجال من مياكو فيوجيتاني وأنجب منها طفلين وأنفصل عنها في عام 1987.

هل تعلم أن ستيفن سيجال عرف بتعدد علاقاته النسائية حيث دخل في علاقات زواج وحب مع كلاً من ” ادريان لاروسا، كيلي ليبروك، اريسا وولف”.

هل تعلم أن ستيفن سيجال وضع اسمه على الكثير من العلامات التجارية المعروفة التي منها ” زيت الجسم، مشروب الطاقة” وغيرها من المنتجات.

هل تعلم أن ستيفن سيجال تجمعه علاقة صداقة قوية ومتينة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن ستيفن سيجال، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.