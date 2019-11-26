هل تعلم عن شاكيرا قصير ومفيد عبر موقع محتوى, تعتبر شاكيرا واحدة من أهم نجمات الغناء والإستعراض في العالم حيث عُرفت شاكيرا برقصاتها المميزة وأغانيها التي يغلب عليها الحماس والرتم السريع، وتحظى شاكير بشعبية كبيرة في الوطن العربي نظرًا لأنها من أصول لبنانية؛ لذلك سوف نحرص أن نستعرض لكم عبر السطور القادمة بعض المعلومات والحقائق الهامة عن Shakira.

هل تعلم عن شاكيرا

هل تعلم أن شاكيرا تعد من أهم مطربي الروك والبوب في العالم وهي ولدت في الثاني من شهر فبراير لعام 1977 في مدينة بارانكيا في كولومبيا.

هل تعلم أن شاكيرا عُرفت في الساحة الفنية بإستعراضاتها المميزة والمثيرة وهي تحظى بمكانة مميزة في الوطن العربي نظرًا لأن والدها من أصل لبناني أما عن والدتها فهي كولومبية الأصل.

هل تعلم أن شاكيرا كانت مولعة بالموسيقى منذ صغرها حيث قامت بغناء أول أغنية لها في سن الثامنة وعندما بلغت عمر الثالثة عشر قامت بالتوقيع على أول عقد فني لها.

هل تعلم أن شاكيرا كانت محبة للخير منذ صغرها كما كانت تساعد الفقراء دائمًا حيث تأثرت كثيرًا بالضائقة المالية التي تعرضت لها أسرتها وهي طفلة وجعلتها تأسس فيما بعد جمعية لرعاية الأطفال المشردين حملت عنوان أقدام حافية.

هل تعلم أن شاكيرا حققت في بداياتها نجاح كبير على مستوى العالم ولكنها كانت تطمح دائمًا إلى توسيع شعبيتها في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لذلك انتقلت عام 1997 إلى ولاية فلوريدا واستقرت فيها مع عائلتها وهناك بدأت مسيرتها نحو العالمية.

هل تعلم أن النجاحات الكبيرة التي حققتها شاكير جعلتها الفنانة الكولومبية الأكثر مبيعًا وثاني أشهر مطربة لاتينية عقب غلوريا استيفان.

هل تعلم أن كلاً من “Rock” “Dance و “Elixir” هي عطور خاصة أطلقتها شاكيرا.

هل تعلم حقائق عن شاكيرا

هل تعلم أن شاكيرا حصدت جائزة غرامي اللاتينية 14 مرة كان أولها عن ألبوم MTV Unplugged عن فئة أفضل ألبوم بوب لاتينيّ.

هل تعلم أن الأتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قام بإختيار أغنية شاكيرا Waka Waka لكي تكون الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010.

هل تعلم أن استايل شاكيرا الغنائي وأعمالها الحماسية جعلها دائمًا في مقدمة المطربين المشاركين في المحافل العالمية حيث تم اختيارها مجددًا لإحياء حفل ختام مونديال كأس العالم 2014 الذي أقيم في البرازيل وغنت أغنية La La La.

هل تعلم أن شاكيرا حصلت على شعبية كبيرة بسبب مشاركتها في برنامج المواهب العالمي الشهير The Voice في موسميه الرابع والسادس.

هل تعلم أن أعنية Chantaje تعد من أشهر أغاني شهيرة وأكثرها مشاهدة وهي أطلقتها في عام 2017 ضمن ألبوم El Dorado وحصدت حتى الآن ما يقرب من 3 مليار مشاهدة على اليوتيوب.

هل تعلم عن أعمال شاكيرا

هل تعلم أن أول أغنية قامت شاكيرا بغنائها حملت اسم العيون السوداء وكان عمرها وقتها ثماني سنوات.

هل تعلم أن أول ألبومين أطلقتهما شاكيرا لم يحققا النجاح المنتظر؛ لذلك جهدت كثيرًا قبل اصدار ألبومها الثالث والذي حمل عنوان Pies Descalzos وحقق مبيعات كبييرة وصلت إلى ثلاث ملايين نسخة.

هل تعلم أن ألبوم شاكيرا الرابع الذي أصدرته في عام 1998 وحمل اسم Dónde Están Los Ladrones تصدر لوائح تصنيفات بيلبورد للموسيقى اللاتينيّة.

هل تعلم أنه في عام 2001 أصدرت شاكيرا أول ألبوم لها باللغة الإنجليزية والذي حمل اسم Laundry Service.

هل تعلم أنه في عام 2007 أصدرت شاكيرا ألبوم باللغتنين الإنجليزية والأسبانية وحصدت عنه جائزة غرامي اللاتينية للمرة الثانية.

هل تعلم أن أغنية Waka Waka تعد من أهم وأشهر أغاني شاكيرا على الإطلاق حيث أطلقتها ضمن ألبوم Sale el Sol وحققت نجاح ساحق وتجاوز عدد مشاهدتها على اليوتيوب ال2 مليار مشاهدة.

هل تعلم عن شاكيرا قصير

هل تعلم أن شاكيرا أطلقت لعبة خاصة بها حملت اسم Love Rocks.

هل تعلم أنه تم تعيين شاكيرا في عام 2010 في منظّمة UNICEF كسفيرة للنوايا الحسنة.

هل تعلم أن شاكيرا ترتبط بعلاقة حب مع لاعب كرة القدم الإسبانيّ جيرارد بيكيه ورزقت منه بأبنين في عامي 2013 و2015 وأطلقت عليهم ميلان وساشا.

هل تعلم أن معدل ذكاء شاكيرا يتخطى المعدل الطبيعي للإنسان بمقدار 40 درجة.

هل تعلم أن شاكيرا تستطيع التحدث والغناء بأربع لغات هم “الإسبانية، البرتغالية، الإنجليزية، والإيطالية”.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن شاكيرا، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.