هل تعلم عن صدام حسين قصير ومفيد عبر موقع محتوى, حديثنا اليوم في هذه المقالة من هل تعلم سوف يكون عن واحد من أبرز الشخصيات السياسية وهو الرئيس العراقي السابق صدام حسين والذي تم اعتقاله من قبل سلطات الإحتلال الأمريكي وتم اعدامه واُسند إليه الكثير من الإتهامات؛ لذلك تابعوا معنا السطور القادمة من المقالة للتعرف على بعض المعلومات والحقائق الهامة عن صدام حسين.

هل تعلم عن صدام حسين

هل تعلم أن صدام حسين عبد المجيد التكريتي المعروف بصدام حسين هو واحد من أشهر الرؤساء العرب السابقين ولد في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام 1937 في منطقة العوجة بمحافظة صلاح الدين بالعراق.

هل تعلم أن عائلة صدام حسين كانت تعمل في مجال الزراعة وقد ولد يتيمًا حيث توفى والده قبل أن يولد بستة أشهر ولحق به شقيقه الأكبر.

هل تعلم أن صدام حسين عانى في صغره من الفقر والحاجة حيث تربى يتيمًا في بيت خاله خير الله طلفاح الذي تولى عملية تربيته والإنفاق عليه حتى صار كبيرًا.

هل تعلم أن والدة صدام حسين أضطرت بعد وفاة والده على الزواج من رجل آخر كان قاسي الطباع وكان يدعى إبراهيم الحسن وأنجبت من ثلاثة أشقاء لصدام هم برزان ووطبان وسبعاوي.

هل تعلم أن خال صدام حسين اهتم بعملية تعليمه وأرسله لتلقي تعليمه الإبتدائي والإعدادي في مدرسة الكرخ.

هل تعلم أن صدام حسين كان شديد التعلق بعائلة خالة لذلك تزوج من ساجدة ابنة خالة وأنجب منها خمسة أبناء هم ” عدي وقصي، ورغد، ورنا، وحلا”.

هل تعلم أن صدام حسين هو الرئيس الرابع لجمهورية العراق والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية خلال الفترة من عام 1979م وحتى أبريل عام 2003.

هل تعلم حقائق عن صدام حسين

هل تعلم أن صدام حسين برز في الحياة السياسية عقب الانقلاب الذي قام به حزب البعث العراقي في عام 1968.

هل تعلم أن صدام حسين قاد حركة الإنقلاب في حزب البعث عام 1968 وأصبح وقتها هو الممسك بزمام الأمور في القطاعات الحكومية.

هل تعلم أن صدام حسين عمد إلى القيام بحملة تصفية لمعارضيه في الحزب ووصل في النهاية إلى رأس السلطة العراقية في عام 1979.

هل تعلم أن فور تولى صدام حسين السلطة دخل في حرب مع ايران استمرت لمدة ثماني سنوات خلال الفترة من 1980 حتى 1988.

هل تعلم أن صدام حسين تسبب في نشوب حرب الخليج الثانية عام 1991 بعدما قام في الثاني من أغسطس 1990 بغزو الكويت وشكل تهديد كبير على أمن الخليج.

هل تعلم عن صدام حسين للإذاعة المدرسية

هل تعلم أن صدام حسين خلال فترة حكمه ساعد العراق على تحقيق الكثير من الإنجازات في المجالين الإقتصادي والإجتماعي خلال فترة السبعينات.

هل تعلم أن صدام حسين نجح في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد النفط من أجل النهوض بالإقتصاد.

هل تعلم أن القوات الأمريكية قامت بإحتلال العراق بداعي وجود أسلحة دمار شامل بها إلى جانب وجود عناصر لتنظيم القاعدة.

هل تعلم أن علاقة صدام حسين كانت جيدة بكلاً من الملك حسين بن طلال والرئيس علي عبد الله صالح والرئيس محمد حسني مبارك وأسس معهم مجلس التعاون العربي عام 1989.

هل تعلم أن الشعب العراقي عانى كثيرًا بعد حرب الخليج الثانية من سياسة الحصار الإقتصادي والتي نتج عنها حرمانهم من الموارد الأساسية.

هل تعلم أن أول هجوم أمريكي ضد العراق كان من خلال اطلاق صاروخ في الساس والعشرين من شهر يونيو لعام 1993 على مركز الاستخبارات العراقية.

هل تعلم عن صدام حسين قصير

هل تعلم أن صدام حسين تولى رئاسة مكتب الأمن القومي العراقي بحزب البعث العربي الاشتراكي خلال الفترة من 1975 حتى 1979.

هل تعلم أن صدام حسين أنهى الحرب مع إيران بتفاهم سياسي وقام بإهدائها 120 طارة حربية روسية.

هل تعلم أن صدام حسين تزوج مرة ثانية من سميرة الشاهبندر والتي أنجبت له ابنه علي.

هل تعلم أن القوات الأمريكية قادت عملية منظمة تحت اسم الفجر الأحمر ضد صدام حسين وقامت بإعتقاله في عام 2003.

هل تعلم أنه تمت محاكمة صدام حسين ووجهت إليه العديد من الإتهامات بإرتكاب مجازر شنيعة وحُكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام في الثلاثين من ديسمبر لعام 2006.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن صدام حسين، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.