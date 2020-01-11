هل تعلم عن قابوس بن سعيد قصير للإذاعة المدرسية عبر موقع محتوى, يعد السلطان قابوس بن سعيد الحاكم التاسع لسلطنة عمان وبحكم منصبه ترأس العديد من المناصب الهامة في عمان إلى جانب توليه الحكم كما ساهم طوال فترة حكمه في إتخاذ الكثير من القرارات الهامة؛ لذلك خصصنا لكم هذه المقالة من هل تعلم لسرد بعض المعلومات والحقائق الهامة عن السلطان قابوس بن سعيد.

هل تعلم عن قابوس بن سعيد

هل تعلم أن قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي سلطان عمان ولد في الثامن عشر من شهر نوفمبر لعام 1940 في مدينة صلالة.

هل تعلم أن قابوس بن سعيد هو السلطان التاسع لسلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والمالية وحاكم البنك المركزي والقائد الأعلى للقوات المسلحة والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

هل تعلم أن السلطان قابوس بن سعيد هو صاحب الفترة الرئاسية الأطول بين الحكام العرب كما إن صاحب ثالث أطول فترة رئاسية في العالم.

هل تعلم أن السلطان قابوس هو الأبن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد الحاكم الثامن لعمان.

هل تعلم أن السلطان قابوس تعلم الكثير من الفنون والتعاليم في صغره حيث تلقى دروس المرحلة الابتدائية والثانوية في صلالة.

هل تعلم أن السلطان قابوس درس في المدرسة السيعيدية وتعلم على يد الإستاذ حفيظ بن سالم الغساني.

هل تعلم أن السلطان قابوس ترك المدرسة في عام 1958 حيث أرسله والده إلى المملكة المتحدة لكي يستكمل تعليمه في إحدى المدارس الخاصة بها.

هل تعلم حقائق عن السلطان قابوس

هل تعلم أن السلطان قابوس ألتحق في عام 1960 بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية وقضي فيها عامين وتدرب فيها على الفنون العسكرية القتالية.

هل تعلم أن السلطان قابوس تدرب على العمل العسكري بعد تخرجه من الأكاديمية حيث أنضم إلى إحدى الكتائب العاملة في ألمانيا الاتحادية.

هل تعلم أن السلطان قابوس عاد بعد إنهاء تدريبه العسكري إلى المملكة المتحدة وتلقى دورات تدريبية في شئون الإدارة.

هل تعلم أن والد السلطان قابوس حرص على تثقييفه وإكسابه المعارف الهامة لذلك أرسله في جولة عالمية أستغرقت ثلاثة أشهر في عام 1964.

هل تعلم أن دراسات السلطان قابوس لم تتوقف عند هذا الحد فقط حيث تلقى الكثير من التعاليم حول الدين الإسلامي وثقافة وتاريخ عمان وقد ساهم هذا في توسيع مداركه وزيادة نضجه السياسي.

هل تعلم عن انجازات السلطان قابوس

هل تعلم أن السلطان قابوس بن سعيد دعم الكثير من المشاريع التنموية في عمان منها موسوعة السلطان قابوس للأسماء العربية.

هل تعلم أن السلطان قابوس دعم إنشاء وتأسيس مراكز تحفيظ القرآن الكريم لكي يزيد الوعي بالدين الإسلامي وتعاليمه.

هل تعلم أن السلطان قابوس زاد من عدد المدارس والمستشفيات فكانت من قمة أولوياته النهوض بالعملية التعليمية والقضاء على المرض.

هل تعلم أن عمان شهدت انتعاشة اقتصادية كبيرة مع تولي السلطان قابوس الحكم حيث قام بتصدير النفط وحقق فائض من العملة الأجنبية.

هل تعلم أن قابوس بن سعيد نقل سلطنة عمان من الحكم القبلي التقليدي إلى الحكم النظامي الديمقراطي.

هل تعلم أن السلطان قابوس أطلق جائزة لصون البيئة من أجل التشجيع على الإهتمام بها ورعايتها.

هل تعلم عن السلطان قابوس قصير

هل تعلم أن السلطان قابوس دعم رياضة ركوب الخيل فهو أول من بدأ بركوبه عندما كان في الرابعة من عمره.

هل تعلم أن السلطان قابوس نجح في حصد جائزة السلام الدولية عن دوره الكبير في إنهاء الحرب.

هل تعلم أن السلطان قابوس حصد العديد من الجوائز منها ” قلادة ترتيب إيزابيلا الكاثوليكية، فارس الصليب الأكبر من وسام القديس مايكل والقديس جورج، فارس الوسام الفيكتوري الملكي”.

هل تعلم أن السلطان قابوس كان يتميز بعقله المستنير ونضجه السياسي فهو نجح في توحيد عمان بعد سنوات من الحرب الأهلية.

هل تعلم أن السلطان قابوس توفي في العاشر من يناير في عام 2020 بعد صراع مع مرض السرطان.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن السلطان قابوس بن سعيد، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.