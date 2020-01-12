هل تعلم عن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية قصير للإذاعة المدرسية عبر موقع محتوى, نواصل معكم في هذه المقالة من هل تعلم الحديث عن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية الذي شاع ذكره في الآوانة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي على سبيل الدعابة خاصة في ظل توارد أنباء عن قيام حرب عالمية ثالثة لم يتم توضيح أطرافها بعد؛ لذلك تابعوا معنا السطور القادمة للتعرف على بعض الحقائق والمعلومات الهامة عن كيم جونغ أون.

هل تعلم عن كيم جونغ أون

هل تعلم أن كيم جونغ أون أو ما يعرف بكيم جُنغ يون وكيم جونغ يون زعيم كوريا الشمالية غير معروف موعد ولادته حيث يرجح البعض إنه ولد في شهر يناير من عام 1982 فيما تقول مصادر أخرى إنه ولد في يوليو من عام 1983.

هل تعلم أن كيم جونغ أون هو الأبن الأصغر والثالث لوالده كيم جونغ إل زعيم كوريا السابق أما والدته هي كو يونغ هي.

هل تعلم أن كيم جونغ أون عُرف بالوريث الأعظم فهو تولى الحكم بعد وفاة والده كيم جونغ إل في التاسع عشر من شهر ديسمبر لعام 2011 وكان وقتها صغير السن.

هل تعلم أن كيم جونغ أون درس علوم الحاسب الآلي كما كان يشغل رتبة دايجانج في الجيش الكوري والتي تعادل رتبة الفريق الأول.

هل تعلم أن كيم جونغ أون كان صاحب الحظ الأكبر في تولي زعامة كوريا الشمالية خاصة بعدما ألقي القبض على شقيقه الأكبر في اليابان في عام 2001 بسبب حمله جوزات سفر مزورة.

هل تعلم أن كيم جونغ أون عُرف بتفننه في التخلص من أعدائه بشتى الطرق سواء من خلال القتل رميا بقذائف الهاون، أو رميا للكلاب الجائعة، أو رميا بقذائف مضادة للطائرات وغيرها من الطرق.

هل تعلم أن كيم جونغ أون أجرى العديد من العمليات التجميلية جتى يستطيع الإقتراب في الشبه من جده كيم آل سونج الزعيم الأول لكوريا الشمالية.

هل تعلم حقائق عن كيم جونغ أون

هل تعلم أن كيم جونغ أون درس حتى عام 1998 في مدرسة بيرني الدولية في سويسرا تحت اسم مستعار.

هل تعلم أنه من أهم إنجازات كيم جونغ أون قيامه بالعمل المستمر على تطوير النظام النووي الكوري وهو ما جعله يشكل مصدر خطر على دول العالم.

هل تعلم أن كيم جونغ أون قام بإعدام وزير دفاعه بطلقات مدفع مضاد للطائرات نظرًا لأنه غلبه النوم أثناء حضوره مؤتمر للزعيم.

هل تعلم أن كيم جونغ أون قام بإعدام المغنية هيون سونج وول بعد الإتهامات التي لحقت بها بتصويرها فيلم إباحي.

هل تعلم أن الكثير من المشاهير يطوقون دائمًا لمقابلة ولقاء زعيم كوريا الشمالية المثير للجدل ومن أبرز ما ألتقوا به هو نجم كرة السلة الأمريكية السابق دينيس رودمان.

هل تعلم عن زعيم كوريا الشمالية

هل تعلم أنه من المثير للجدل عن كيم جونغ أون أنه أراد إعادة كتابة تاريخ كوريا الشمالية حسب أهوائه ورغباته الشخصية.

هل تعلم أن كيم جونغ أون أعطى لنفسه لقب الزعيم العزيز وهو اللقب الخاص بوالده الزعيم الكوري السابق وأرجع ذلك إلى نجاحه في السيطرة على الحكم.

هل تعلم أن كيم جونغ أون هو من أختار لنفسه قصة شعره الغريبة حتى يبدو أطول في الواقع كما كان يحلق لنفسه بسبب خوفه من الحلاقة.

هل تعلم أن زعيم كوريا الشمالية أصدر مرسوم أن يسير كافة الشباب في الدولة على غرار قصة الحلاقة الخاصة به والتي أطلق عليها قصة شعر الطموح.

هل تعلم أن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية أصدر أوامر بوضع يافطة على إرتفاع 560 مترًا فوق تلة مكتوب عليها ” يحيا الجنرال كيم جونج أون شمس كوريا الساطع”.

هل تعلم عن كيم جونغ أون قصير

هل تعلم أن كيم جونغ أون هو واحد من أصغر القادة والرؤساء في العالم.

هل تعلم أن في عام 2013 أعدم كيم جونغ أون زوج عمته و200 من القادة المقربين منه بسبب إتهامهم بالخيانة.

هل تعلم أن كيم جونغ أون جرم استيراد السجائر بهدف التشجيع على تدخين السجائر المحلية.

هل تعلم أنه تم تلقيب كيم جونغ أون بالعديد من الألقاب منها ” الرفيع اللامع، البداية الجديدة، العبقري بين آخرين”.

هل تعلم أن كيم جونغ أون من عشاق ومحبي كرة السلة فهو أعتاد على رسمها ومشاهدة مبارياتها دائمًا.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن كيم جونغ أون، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.