هل تعلم عن محمد منير قصير ومفيد عبر موقع محتوى, حديثنا اليوم في هذه المقالة من هل تعلم سوف يكون عن واحد من أهم عمالقة الغناء والفن في الوطن العربي وهو الكينج محمد منير الذي تميز بتقديم نمط وأسلوب معين من الموسيقى انفرد به عن غيره وسطر خلال مشواره الفني حتى الآن مجموعة من الأغاني والأعمال المميزة؛ لذلك تابعوا معنا السطور القادمة للتعرف على بعض المعلومات والحقائق عن محمد منير.

هل تعلم عن محمد منير

هل تعلم أن النجم محمد منير يعد من أهم وأبرز المطربين في الوقت الحالي وهو ولد في العاشر من شهر أكتوبر لعام 1954 في قرية منشية النوبة بأسوان.

هل تعلم أن محمد منير قضى معظم فترات طفولته في أسوان وتعلم في مدارسها وتأثر بالثقافة الكبيرة لهذه المدينة السياحية.

هل تعلم أنه مع مطلع سبعنيات القرن الماضي اضطر محمد منير على مرافقة عائلته لمغادرة أسوان إلى القاهرة نظرًا لأن مياة بحيرة ناصر الغزيرة تسببت في غرق معظم قرى النوبة.

هل تعلم أن محمد منير كان محبًا وعاشقًا للغناء منذ أن كان طفل صغير وكان يستغل كل مناسبة وتجمع لإظهار موهبته وإبراز صوته المميز وكان يحظى بالتشجيع والمؤازرة من عائلته.

هل تعلم أن محمد منير كان مجتهد في دراسته لذلك بعد أن أنهى مرحلة الثانوية قرر الإلتحاق بكلية الفنون التطبيقية وفيها قرر الدراسة في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون.

هل تعلم أن أولى محاولات محمد منير للغناء كانت أمام المطرب النوبي المعروف زكي مراد والذي أندهش بصوت وأداء منير وشجعه على مواصلة الغناء كما ساعده على الإلتقاء بالشاعر عبد الرحيم منصور.

هل تعلم أن المطرب المعروف أحمد منيب هو من فتح الطريق أمام محمد منير للإنطلاق والتعبير عن نفسه كما قام بتدريبه على الألحان والموسيقى النوبية لكي يكون له استايل خاص به.

هل تعلم عن أعمال محمد منير

هل تعلم أن أولى أعمال محمد منير كانت ألبوم غنائي أصدره مع الفرقة الموسيقية التي قام بتكوينها وحمل الألبوم اسم بنتولد ولكنه لم يلق النجاح المنتظر.

هل تعلم أن اسم محمد منير سطع في الوسط الغنائي في عام 1981 عندما أصدر مع فرقته الموسيقى ألبومه الثاني شبابيك الذي حقق نجاح كبير.

هل تعلم أن محمد منير واصل تقديم الألبومات الناجحة حيث أصدر في عام 1983 ألبوم أتكلمي وفي عام 1986 ألبوم بريء وألبوم وسط الدايرة 1987 وألبوم شوكولاتة 1989.

هل تعلم أن فترة الألفينات كانت حافلة بالألبومات المميزة التي قدمها محمد منير والتي كان من أهمها ” في عشق البنات، أنا قلبي مساكن شعبية، حواديت، أحمر شفايف، طعم البيوت”.

هل تعلم أن محمد منمير وضع بصمته في عالم السينما من خلال المشاركة في عد من الأفلام مع المخرج العالمي يوسف شاهين كان من أبرزها ” اليوم السادس، الطوق والأسورة، حدوتة مصرية، المصير”.

هل تعلم حقائق عن محمد منير

هل تعلم أن محمد منير بدأ مشواره الغنائي من خلال تكوين فرقة موسيقية ضمت كلاً من عبد الرحيم منصور وأحمد منيب وفرقة هاني شنودة.

هل تعلم أن أغنية علي صوتك التي أطلقها محمد منير من خلال فيلم المصير حققت نجاحات كبيرة كما إن الفيلم شارك في العديد من المهرجانات.

هل تعلم أن محمد منير قاد بطولة مسلسل المغني الذي جسد من خلال رحلة صعوده في عالم الغناء.

هل تعلم أن محمد منير فاز بالعديد من الجوائز كان من أبرزها جائزة الميما كأفضل مطرب صاعد لعام 2008.

هل تعلم أن قناة BBC أختارت أغنية الليلة يا سمرا كواحدة من أفضل 50 أغنية أفريقية في القرن العشرين.

هل تعلم عن محمد منير قصير

هل تعلم أن ألبوم شبابيك الذي أطلقه محمد منير في عام 1981 حقق له السبق بإعتباره أول مطرب عربي يدخل موسيقى الجاز في أغانيه.

هل تعلم أن محمد منير اشتهر في أغانيه باختيار الكلمات الهادفة والعميقة كما جمع بين الألحان النوبية والموسيقى الغربية وهذا مع جعله في مكانة متفردة عن غيره.

هل تعلم أن عشاق ومحبي محمد منير يطلقون عليه لقب الكينج نظرًا لأنه نجح في خلق نوع واستايل من الموسيقى خاص به .

هل تعلم أن محمد منير غنى العديد من الديتوهات المميزة كان أبرزها ” أشكي لمين مع أنغام، ليه يا دنيا الواحد مع خالد عجاج”.

هل تعلم أن محمد منير تزوج مرة واحدة في عام 2014 من فتاة ذو أصول نوبية ولكن لم يستمر زواجهم أكثر من شهرين.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن محمد منير، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.