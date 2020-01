هل تعلم عن هولندا قصير للإذاعة المدرسية عبر موقع محتوى, تعد هولندا واحدة من الدول الأوروبية ذات الأهمية الكبرى سواء على الصعيد الإقتصادي أو السياسي كما تتمتع هولندا بمكانة سياحية هامة ويتوافد عليها الزوار من كل مكان للإستمتاع بمعالمها السياحية؛ لذلك خصصنا لكم هذه المقالة من هل تعلم لسرد بعض المعلومات والحقائق الهامة عن هولندا.

هل تعلم عن هولندا

هل تعلم أن هولندا تقع في شمال أوروبا ويحدها من الجنوب بلجيكا ومن الشرق ألمانيا ويحيط بها من الجهتين الشمالية والغربية بحر الشمال.

هل تعلم أن بعض الأراضي الهولندية تتوزع على ثلاث جزر في البحر الكاريبي أما عاصمتها هي أمستردام وهي مركز الحكم.

هل تعلم أن هولندا من الدول المنفتحة اقتصاديًا حيث تنشط فيها حركة التجارة والإستيراد والتصدير كما يوجد بها العديد من الجمعيات والمنظمات السياسية والدولية.-

هل تعلم أن اسم هولندا ليس اسم البلاد بالكامل بل اسم مقاطعتين فقط فيه فيما يطلق على البلاد بالكامل مملكة الأراضي المنخفضة ويطلق على البلاد اسم هولندا نظرًا لأهميتها التجارية والإقتصادية.

هل تعلم أن هولندا من الدول التي حصلت على استقلالها مع نهاية القرن السادس عشر وكونت اتحاد فيدرالي مكون من ست مقاطعات.

هل تعلم أن مكانة هولندا زادت بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية ووثقت علاقاتها بالدول المجاورة وساهمت بشكل أساسي في الإتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة.

هل تعلم أن هولندا تتميز بمناخها المعتدل طوال العام خاصة في فصل الصيف كما إنه دافئ في الشتاء ونادرًا ما تنخفض بها درجات الحرارة بمعدلات كبيرة.

هل تعلم حقائق عن هولندا

هل تعلم أن معظم الأراضي الهولندية تقع تحت مستوى سطح البحر وهذا هو السبب الرئيس في اعتدال مناخها.

هل تعلم أن هولندا تتعرض للكثير من العواصف الشديدة التي تهب من بحر الشمال وقد تسببت من قبل في تدمير السدود الصناعية.

هل تعلم أن الحكومة الهولندية قامت بإجراءات توسعية من أجل زيادة رقعة الأراضي الزراعية وذلك على حساب الغابات التي تآكل 10% منها.

هل تعلم أن هولندا تشتهر بتربية المواشي حيث تغطي المراعي أكثر من نصف مساحتها كما تنفرد بزراعة الزهور.

هل تعلم أن تعداد سكان هولندا تم تقديره وفقًا لآخر الإحصائيات بحوالي 17 مليون نسمة يتحدثون اللغة الهولندية اللغة الرسمية في البلاد.

هل تعلم أن عدد الدرجات الهوائية في هولندا يتجاوز عدد السكان حيث تساوي حوالي 18 مليون دراجة ويرجع ذلك إلى إن الهولنديين هم قادة ركوب الدراجات في العالم.

هل تعلم عن هولندا للإذاعة المدرسية

هل تعلم أن الأمم المتحدة وضعت هولندا في المرتبة الخامسة من حيث الدول الأكثر إزدهار في العالم وفق البرنامج الإنمائي.

هل تعلم أن هولندا تحتل مكانة متقدمة في التجارة العالمية فهي تقع في المرتبة الخامسة من حيث الدول المصدرة للسلع.

هل تعلم أن هولندا من أكثر الدول التي ترتفع فيها الكثافة السكانية حيث إن كل 478 مواطن هولندي يعيشون على مساحة كيلو متر مربع.

هل تعلم أن سكان هولندا يطلقون عليها نيذرلاند نظرًا لأنها لا ترتفع سوى متر واحد فقط عن سطح البحر.

هل تعلم أن أعلى نقطة في هولندا هي تل فالسيربيرخ والذي يصل إرتفاعه إلى 322 متر فوق سطح البحر وذلك مقارنة بباقي البلاد التي تقع عند نقطة مقاربة من سطح البحر.

هل تعلم عن هولندا قصير

هل تعلم أن مدينة لاهاي هي مقر الإتحاد الفيدرالي والحكومة الكونفدرالية.

هل تعلم أن هولندا تعرضت للغزو من قبل ألمانيا في عام 1940 أثناء الحرب العالمية الثانية.

هل تعلم أن 30% من النساء الهولنديات يلدن في منازلهن ولا يذهبن إلى المستشفيات حيث يتمتعون بخبرة كبيرة في هذا الأمر.

هل تعلم أن الهولنديين يعتبرون زهرة التوليب أحد الرموز الوطنية ويتم استخدامها للإشارة إلى طواحين الهواء.

هل تعلم أن مدينة إمسترادام العاصمة الهولندية مبنية بالكامل على أعمدة خشبية مغروسة في الطين نظرًا لأن أرض المدينة رخوة وغير مؤهلة للبناء عليها.

عرضنا لكم في هذه المقالة بعض المعلومات الهامة عن هولندا ، إذا كان لديكم أية اسئلة أخرى تودون الإستفسار عنها؛ يمكنكم تركها في تعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.

